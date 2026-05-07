Fabio est devenu mercredi le joueur ayant disputé le plus grand nombre de rencontres en Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne. Le gardien brésilien de Fluminense joue toujours à 45 ans.

Avec une 114e cape, Fabio Deivson Lopes Maciel dépasse désormais l'ancien gardien uruguayen naturalisé paraguayen Ever Hugo Almeida, qui était détenteur du record depuis 1990.

Fabio a participé à 13 éditions de la Libertadores, avec les clubs brésiliens de Vasco da Gama (1), Cruzeiro (8) et Fluminense (4), soulevant un seul trophée, en 2023 avec Fluminense.

Carrière débutée en 1997

Il a fait ses débuts dans la compétition en 2001 et compte 29 saisons comme joueur professionnel d'une carrière débutée en 1997. Titulaire habituel du club de Rio de Janeiro, Fabio est également le joueur le plus âgé à avoir joué en Libertadores, depuis la création du tournoi en 1960.

Né à Nobres, dans le Mato Grosso (centre-ouest du Brésil), Fabio est le joueur qui a disputé le grand nombre de matches en carrière, dépassant depuis août 2025 les 1391 rencontres du portier anglais Peter Shilton, selon le Livre Guinness des records.