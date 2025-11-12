Après avoir publié une story Instagram dans le nouveau Camp Nou, Lionel Messi a dit qu'il espérait revenir jouer au FC Barcelone. Son président a dit que ce n'était pas réaliste.

L'octuple Ballon d'Or avait quitté son club formateur à contre-coeur pour des raisons financières en 2021. Photo: imago images/PanoramiC

AFP Agence France-Presse

La président du FC Barcelone Joan Laporta a estimé mercredi que «spéculer» sur un potentiel retour de la légende blaugrana Lionel Messi comme joueur n'était pas «réaliste». Dans une interview à Catalunya Radio, Laporta, interrogé sur le message énigmatique de Messi après sa visite improvisée au Camp Nou, a répété qu'il souhaitait organiser un «hommage» au génie argentin, mais que les supporters barcelonais ne devaient pas espérer en vain le retour de leur idole.

«Les choses ne se sont pas terminées comme on l'aurait souhaité. Si d'une certaine manière, cet hommage peut réparer ce qui n'a pas été fait, je crois que ce serait une bonne chose. Mais avec l'immense respect que j'ai pour Messi, pour tous les professionnels du club, et les «socios», je crois que spéculer (sur un éventuel retour en tant que joueur) n'est pas réaliste», a-t-il expliqué.

«Le plus bel hommage au monde»

L'octuple Ballon d'Or, qui avait quitté son club formateur à contre-coeur pour des raisons financières en 2021 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, avait affirmé dimanche sur Instagram qu'il souhaitait «revenir» au Camp Nou, «et pas seulement pour faire ses adieux en tant que joueur». Il avait d'ailleurs répété son souhait de revenir vivre à Barcelone dans une interview au quotidien Sport, mardi, après sa visite improvisée du mythique stade catalan, encore en travaux.

«Je ne savais pas qu'il venait, mais le Spotify Camp Nou, c'est chez lui. Je pense que c'était une petite initiative spontanée et sympathique», a affirmé Laporta. Le président blaugrana a assuré que le club «travaillait actuellement» pour que Messi «reçoive le plus bel hommage au monde» une fois les travaux du Camp Nou terminés, devant «105'000 spectateurs».