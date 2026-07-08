Fatigué par la pression et le manque de reconnaissance, Neymar envisagerait de mettre un terme à sa carrière en club. Le Brésilien devrait trancher dans les prochains jours.

Blick Sport

Après avoir mis un terme à sa carrière internationale à l'issue du huitième de finale de la Coupe du monde perdu face à la Norvège (2-1), Neymar envisagerait désormais de mettre un terme à sa carrière en club. En effet, comme le rapporte le média brésilien «UOL», le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne songerait à raccrocher les crampons. Cet été, ou alors à l'issue de son contrat avec Santos, en décembre. Une troisième option, celle d'un transfert dans un club où la pression est moins forte, est également évoquée.

Interrogés par le journal, ses proches confirment cette possibilité. Neymar se sentirait fatigué et irrité par la presse ainsi que par le manque de reconnaissance dont il estime faire l'objet après avoir porté la Seleção durant les 15 dernières années. Le Brésilien devrait prendre sa décision au cours de la semaine à venir.

Une carrière riche, dans tous les sens du terme

Le numéro 10 brésilien compte 130 sélections pour 80 buts et a disputé au total plus de 600 matches en club (377 buts et 234 passes décisives), notamment avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. À 34 ans, Neymar, qui détient toujours le record du joueur le plus cher de l'histoire grâce à son transfert au PSG pour 222 millions d'euros, compte à son palmarès une Ligue des champions et plusieurs titres de champion d'Espagne et de France.