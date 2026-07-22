Morgan Rogers
Chelsea a annoncé mardi le recrutement de l’international Morgan Rogers (Aston Villa) pour 117 millions de livres (137 millions d’euros), soit un record absolu pour un joueur anglais.
«Le joueur de 23 ans a signé un contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2033», a annoncé Chelsea sur son site internet. Le précédent record pour un joueur anglais était de 116 millions de livres, payées par Manchester City au début du mois pour faire venir de Nottingham Forest Elliot Anderson.
Le FC Lucerne tient son nouveau gardien
Le FC Lucerne a trouvé son nouveau gardien titulaire à quatre jours de la reprise de la Super League. Le club de Suisse centrale a annoncé mardi l'arrivée de l'international albanais Simon Simoni (22 ans), qui débarque en provenance de l'Eintracht Francfort.
Simon Simoni (1m95) a signé un contrat portant jusqu'en 2029, précise le FCL dans son communiqué. Il doit assurer la succession de Pascal Loretz, parti à Hanovre cet été, mais sera en concurrence avec Raphael Radtke.
(Source: ATS)
Andrin Hunziker signe à Saint-Gall
L'attaquant Andrin Hunziker quitte Bâle pour rejoindre Saint-Gall. L'ex-international suisse M20 a signé un contrat de quatre ans avec les Brodeurs, deuxièmes de Super League lors de la saison écoulée.
Le Bâlois de 23 ans n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans la cité rhénane. Au cours des dernières années, il a été prêté à plusieurs reprises, d'abord à Aarau en Challenge League, puis à Karlsruhe en en deuxième division allemande et à Winterthur lors de la saison dernière, où il a inscrit onze buts en 36 matches.
(Source: ATS)
GC recrute un gardien de Challenge League
Grasshopper a engagé le gardien Marvin Hübel, en provenance d'Aarau. Le portier de 23 ans a signé jusqu'à l'été 2028 et portera le No 1. Il formera un tandem avec Justin Hammel dans les buts des Sauterelles.
Tout récemment, Marvin Hübel avait défendu les couleurs argoviennes lors du barrage de promotion-relégation entre Aarau et Grasshopper, remporté par les Zurichois. Il a évolué pendant trois saisons à Aarau, en Challenge League, où il a disputé plus de 100 matches professionnels.
Son remplaçant à Aarau sera l'ancien international serbe M19 Luka Velickovic, qui arrive de l'équipe réserve de Benfica Lisbonne.
(Source: ATS)
Dani Alves devra verser 2,25 millions de dollars à son ancien club
Le joueur de football Dani Alves a été débouté par le Tribunal fédéral, qui a confirmé la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS). Le Brésilien devra verser 2,25 millions de dollars (1,82 millions de francs) à son ancien club mexicain pour l’indemniser de la rupture de leur contrat.
Dani Alves (de son vrai nom Daniel Alves Da Silva) avait été licencié par le Club Universidad Nactional (plus communément appelé Los Pumas), l’un des clubs de foot de la ville de Mexico.
Ce licenciement faisait suite à l’arrestation en janvier 2023 du joueur brésilien par les autorités espagnoles qui lui reprochaient d’avoir violé une jeune femme dans une discothèque barcelonnaise lors du Réveillon 2022. En 2024, un tribunal catalan l’avait condamné en première instance à quatre ans et demi de prison. L’affaire est toutefois encore pendante devant la Cour suprême.
Selon le contrat conclu entre le joueur et son club, ce dernier pouvait résilier immédiatement les relations contractuelles si celui-ci était impliqué dans un scandale. De surcroît, face à une telle résiliation anticipée, la star brésilienne devait verser au club une indemnité d’un montant de cinq millions de dollars.
En 2023, le club a saisi le TAS en réclamant au joueur ce montant à titre d’indemnité pour la résiliation du contrat. Selon la sentence du TAS rendue en 2025, le joueur devaitbel et bien verser à Los Pumas un montant de 2,25 millions de dollars.
L’ailier d’YB Ebrima Colley signe à Konyaspor
Ebrima Colley quitte les Young Boys. L’attaquant gambien a été prêté au club turc de Konyaspor, a annoncé la formation bernoise. Il était arrivé à YB en septembre 2023.
Thomas Meunier rejoint Granit Xhaka
En fin de contrat avec Lille, l’expérimenté latéral droit international belge Thomas Meunier a rejoint Sunderland jusqu’en 2028, a annoncé mercredi le club de Granit Xhaka .Meunier, 34 ans et 83 sélections avec les Diables rouges, était arrivé en 2024 au Losc, en provenance du club turc de Trabzonspor.
L’ancien joueur de Bruges, du PSG ou de Dortmund est devenu un des cadres lillois, avec au total 81 matches disputés pour les Dogues, qui ont décroché la qualification pour la Ligue des champions en terminant troisièmes de Ligue 1 la saison dernière.
Sélectionné avec la Belgique au Mondial 2026, Meunier a disputé trois rencontres, sans rentrer en jeu lors du quart de finale, où les joueurs de Rudi Garcia se sont inclinés contre l’Espagne (2-1).
A Sunderland, il évoluera sous les ordres du Français Régis Le Bris, qui après avoir fait monter les Black Cats en première division à son arrivée en 2024-2025, a atteint la 7e place de la Premier League l’année suivante, obtenant au passage une qualification pour l'Europa League.
Melvine Malard quitte Manchester United pour Chelsea
L’attaquante internationale française Melvine Malard, déterminante dans le parcours de qualification des Bleues pour le Mondial-2027, va quitter Manchester United pour rejoindre Chelsea, a appris l’AFP mercredi d’une source proche des négociations.
La buteuse de 26 ans évoluait à Manchester depuis deux saisons, dont un dernier exercice où elle a inscrit 10 buts en championnat et en Ligue des champions. Chez les Blues, qui ont terminé à la troisième place de WSL la saison dernière, Malard va retrouver sa coéquipière en équipe de France Sandy Baltimore.
En équipe nationale, la native de Saint-Denis a inscrit 14 buts en 41 sélections, dont quatre lors des éliminatoires pour le Mondial-2027 au Brésil, que les Bleues ont achevé à la première place de leur groupe. Lors de la dernière rencontre, face à l’Irlande à Grenoble début juin, Malard a marqué un retourné acrobatique somptueux pour offrir la victoire (1-0) et la qualification pour la Coupe du monde à la France.
Kadidiatou Diani rejoint Alexia Putellas
L’attaquante internationale française Kadidiatou Diani, qui a annoncé lundi son départ surprise d’OL Lyonnes, rejoint les London City Lionnesses, a annoncé mercredi le club anglais, propriété de Michele Kang qui détient également Lyon.Agé e de 31 ans, Diani (126 sélections et 32 buts avec les Bleues), a signé un contrat portant jusqu’en 2029.
«La Women’s Super League (WSL) est très compétitive et je suis impatiente de commencer ce nouveau chapitre» avec comme objectif une qualification en Ligue des champions, a déclaré Diani dans le communiqué du club.Elle était arriv ée à Lyon en 2023, en provenance du Paris SG. Touchée à un genou, elle a manqué la finale de la Ligue des champions perdue par l’OL Lyonnes contre Barcelone en mai (4-0).
London City Lionesses affiche lui toujours des ambitions élevées, malgré une décevante sixième place pour sa première saison en WSL, la première division anglaise. Le club londonien a ainsi annoncé ces dernières semaines les arrivées de la star espagnole et double Ballon d’Or (2021, 2022) Alexia Putellas (Barcelone), de la gardienne internationale anglaise Mary Earps (PSG), et de la défenseuse internationale espagnole Mapi Leon (Barcelone).
Il comptait déjà dans ses rangs de nombreuses autres internationales, dont les Françaises Delphine Cascarino et Grace Geyoro, la Suédoise Kosovare Asllani, la Japonaise Saki Kumagai ou encore la Néerlandaise Daniëlle van de Donk.
Vasovic rejoint à son tour Bruges
Après Yann Sommer et Cheveyo Tsawa, un troisième joueur suisse rejoint le Club Bruges. L’international M19 Andrej Vasovic a été engagé mercredi par le club belge, où il a signé jusqu’en 2030.
L’attaquant de 18 ans a inscrit 7 buts en 26 matches disputés sous le maillot du FC Lucerne. Il aura l’opportunité de goûter à la Ligue des champions avec le Cercle Bruges. Le transfert a été confirmé par les deux clubs.