Manuel Neuer va ranger ses gants à la fin de la saison

Manuel Neuer va ranger les gants
«Il est très probable que j’arrête» à la fin de la saison. Tels sont les mots de Manuel Neuer, gardien de but et capitaine du Bayern, à Rottach-Egern au sud de Munich, où le double champion d’Allemagne en titre prépare sa saison. Au printemps, Neuer, 40 ans, a prolongé d’une saison jusqu’à l’été 2027 son contrat au Bayern, qu’il a rejoint en 2011 en provenance de son club formateur, Schalke 04.
«Je ne vais pas jouer chaque match en me disant que ce sera peut-être le dernier, ça m’est égal si j’ai peut-être été pour la dernière fois dans tel ou tel stade. Mais il est très probable que j’arrête» à l’issue de la saison, a déclaré Manuel Neuer mardi soir.
«Dans 85% des cas, j’aurais certainement arrêté», à l’issue de la saison écoulée, a ajouté l’emblématique gardien, qui s’était donné le temps de la réflexion avant de prolonger à la mi-mai. «Mais avec cette équipe et avec ce staff, ça fait simplement plaisir», a précisé le champion du monde 2014.
«On a toujours la possibilité de nous mêler à la lutte pour remporter tous les titres, et nous sommes totalement au niveau avec cette équipe. Ce groupe, cette équipe, cette structure que l’on a dans le club, ça constitue les 15% qui m’ont fait dire que je devais continuer», a souligné Neuer.
Le duel entre Bâle et Thoune reporté
Le match de Super League Bâle – Thoune est reporté d’un jour et aura lieu dimanche 9 août (16h30). Cette décision s’explique par le fait que le FC Thoune disputera désormais ses matches de Coupe d’Europe le jeudi (et non plus le mardi).
Un nouveau sélectionneur pour la Tunisie
La Fédération tunisienne (FTF) a annoncé mardi avoir désigné Moïne Chaâbani à la tête de la sélection nationale. Un nouveau cycle s'ouvre donc après un Mondial 2026 conclu par trois défaites en trois matches. «Son contrat est pour une durée de quatre ans», a précisé la FTF dans un communiqué.
Le Tunisien Moïne Chaabani (45 ans) succède à Hervé Renard, dont la mission à la tête de la sélection avait été limitée à la fin du Mondial 2026. Renard avait remplacé au pied levé Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après un premier match conclu par une cinglante défaite contre la Suède (5-1).
Josko Gvardiol prolonge à Manchester City jusqu'en 2031
Le défenseur central Josko Gvardiol a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester City, a annoncé mardi le club anglais. L'international croate de 24 ans est désormais lié aux Citizens jusqu'en 2031, avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires.
«Dès que j'ai su que City souhaitait renouveler mon contrat, j'ai tout de suite senti que c'était ce que je voulais», a déclaré Gvardiol, convoité par le Real Madrid et le Bayern Munich. «Les supporters de City ont été incroyables avec moi dès le premier jour, et le club offre absolument tout aux joueurs. C'est le meilleur club au monde où l'on puisse évoluer», a loué le Croate.
Arrivé en 2023 en provenance de Leipzig pour 77 environ 90 millions d'euros, Gvardiol a disputé 122 matches (13 buts) avec les Citizens. Le défenseur central, capable d'évoluer également au poste d'arrière gauche, a fait son retour sur les terrains en mai après plus de quatre mois d'absence en raison d'une fracture à une jambe. Il a participé au Mondial avec la Croatie, éliminée en 16e de finale par le Portugal (2-1).
Le Rayo Vallecano privé de stade pour le début de la saison
Le Rayo Vallecano se retrouve sans stade à moins de trois semaines du début de la saison. Le gouvernement régional de Madrid a ordonné mardi la réalisation urgente de travaux pour des raisons de sécurité. Les autorités régionales ont retiré la concession du stade au club finaliste de la dernière Conference League, le temps de réaliser la réfection qui pourrait durer des mois selon des médias locaux.
Le gouvernement régional «va agir de toute urgence pour garantir la sécurité» du stade de Vallecas, a déclaré à la presse le ministre régional de la Culture, du Tourisme et du Sport, Mariano de Paco Serrano. L'objectif est que le Rayo puisse réintégrer son enceinte «dans les meilleurs délais», a-t-il ajouté.
Le Rayo, club du sud-est de Madrid, s'enorgueillit de son identité ouvrière. Son stade, qui compte environ 15'000 places, était réputé pour être vétuste, aux antipodes des standards du foot moderne. Le gouvernement régional de Madrid a constaté dans un communiqué «l'état d'obsolescence généralisée» des installations, avec des inquiétudes sur la sécurité des personnes et l'hygiène.
En attendant la remise à niveau de son enceinte, le Rayo Vallecano va devoir trouver une solution pour disputer ses rencontres à domicile. Le président de la Ligue professionnelle Javier Tebas a affirmé que le club disposait d'un stade de remplacement, sans préciser lequel. Le Rayo débute la saison 2026/27 par un déplacement à Séville le 15 août, suivi par la réception d'Alavés le 20.
Alessandro Vogt incertain pour le début de saison
L'international suisse M21 Alessandro Vogt pourrait manquer l'entame de saison après son transfert de St-Gall à Hoffenheim. Selon le magazine «Kicker», l'attaquant de 21 ans s'est blessé aux ligaments de la cheville droite lors d'un match amical.
La durée de l'absence du meilleur buteur des Brodeurs la saison dernière n'est pas encore connue. «Cela dépendra de la douleur», a indiqué à «Kicker» son entraîneur à Hoffenheim Christian Ilzer.
L'arbitre de la finale de la Coupe du monde met un terme à sa carrière
La récente finale de la Coupe du monde 2026 a été le dernier match arbitré par Slavko Vincic (46 ans). Le Slovène a décidé de ranger son sifflet, a annoncé la Fédération de son pays.
Outre la finale du Mondial remportée par l'Espagne contre l'Argentine (1-0 ap) le 19 juillet, Slavko Vincic avait aussi notamment dirigé la finale de la Ligue des champions 2024 gagnée par le Real Madrid contre Borussia Dortmund (2-0). Il était arbitre FIFA depuis 2010.
Kang-In Lee rejoint l'Atletico Madrid
Kang-In Lee, double champion d'Europe avec le Paris St-Germain, s'est engagé samedi avec l'Atlético Madrid, ont annoncé les deux clubs. Le milieu offensif sud-coréen a signé pour cinq ans.
Le montant de l'opération de la transaction n'a pas été révélé par les clubs. Mais selon une source proche des négociations consultée par l'AFP, le transfert avoisine les 40 millions d'euros sans bonus.
Kang-In Lee (25 ans), nouvelle star de l'équipe nationale sud-coréenne, quitte donc Paris après trois saisons sans être parvenu à s'y imposer comme titulaire. Mais il a remporté douze trophées, dont les deux dernières Ligue des champions.
Crysencio Summerville part en Arabie saoudite
L'international néerlandais Crysencio Summerville a été transféré du club londonien de West Ham vers le club saoudien d'Al Hilal. Le montant de la transaction pourrait atteindre 70 millions d'euros.
Summerville a disputé quatre matches avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026. L'ailier de 24 ans a passé deux saisons à West Ham, où il est arrivé en 2024 en provenance de Leeds. Il a inscrit huit buts en 56 apparitions sous le maillot des Hammers, relégués en Championship la saison dernière.
Crysencio Summerville rejoint Al-Hilal, formation saoudienne entraînée par Simone Inzaghi et où évoluent l'attaquant français Karim Benzema, l'ancien avant-centre de Liverpool Darwin Nuñez et le milieu de terrain portugais Ruben Neves.
Une opération du dos pour Rodri
Rodri va se faire opérer du dos lundi, a confirmé vendredi son nouvel entraîneur Enzo Maresca. Le milieu de terrain espagnol de Manchester City a été sacré champion du monde dimanche dernier.
«Comme vous l'avez dit, il va se faire opérer lundi. Il a besoin de vacances et de repos, d'une bonne récupération, et ensuite il sera de retour parmi nous», a déclaré le technicien italien, successeur de Pep Guardiola sur le banc de City, confirmant les informations de la presse britannique.
Interrogé au sujet de rumeurs évoquant un potentiel transfert du Ballon d'Or 2024 et meilleur joueur du Mondial 2026 au Real Madrid, l'ex-coach de Chelsea les a qualifiées de simples «spéculations».
«C'est tout à fait normal. L'Espagne a gagné la Coupe du monde, et Rodri était le meilleur joueur du tournoi, ou l'un des meilleurs. Tous les entraîneurs voudraient l'avoir dans leur équipe, car c'est un grand joueur», a-t-il ajouté.
Selon plusieurs médias espagnols, le capitaine de la Roja souhaiterait rejoindre le Real Madrid, qui aurait fait du milieu de terrain de 30 ans sa priorité pour renforcer son entrejeu.
Interrogé avant le Mondial 2026 sur cette possibilité, Rodri avait assuré qu'avoir évolué à l'Atlético Madrid, le club rival, ne l'empêchait pas de porter le maillot du Real dans le futur.