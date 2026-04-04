Liverpool s'effondre 4-0 face à Manchester City en quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Haaland brille avec un triplé, alors que Salah manque un pénalty avant un choc crucial contre le PSG mercredi.

AFP Agence France-Presse

La défense de Liverpool a coulé face à Manchester City (4-0) et Erling Haaland, auteur d'un triplé samedi en quarts de finale de Coupe d'Angleterre, une performance inquiétante pour les Reds avant d'aller défier le PSG en Ligue des champions.

L'attaquant norvégien (39e, 45e+3, 57e) et Antoine Semenyo (50e) ont mis au supplice Virgil van Dijk et ses coéquipiers à quatre jours du quart de finale aller au Parc des Princes. Mohamed Salah a aussi raté un pénalty. Liverpool, mieux entré dans le match, a d'abord montré une belle complicité technique en attaque et un pressing haut déstabilisant pour son hôte. Mais City a repris le dessus progressivement et exploité chaque erreur des défenseurs, notamment celles du capitaine néerlandais.

C'est une faute de van Dijk sur Nico O'Reilly qui a permis à Haaland d'ouvrir le score sur pénalty (39e, 1-0). Le défenseur central a vu Semenyo partir dans son dos sur une belle passe de Rayan Cherki (50e, 3-0) et son marquage était défaillant sur le dernier but de Haaland (57e, 4-0).

Mohamed Salah, pour sa dernière apparition avec les Reds à l'Etihad, a manqué deux balles de but: quand Abdukodir Khusanov l'a repris in extremis (15e) et sur un pénalty repoussé par James Trafford (64e). Des supporters de Liverpool ont quitté le stade avant la fin, tandis que des chants moqueurs venus des rangs mancuniens ont promis à l'entraîneur Arne Slot un licenciement prochain.

Un affrontement inquiétant

Le déplacement face au PSG mercredi prend une importance encore plus grande pour le Néerlandais et son équipe, cinquièmes de Premier League et pas encore assurés de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Manchester City jouera les demi-finales de la Coupe d'Angleterre pour la huitième année d'affilée, fin avril contre un adversaire à déterminer. La formation de Pep Guardiola a remporté la Coupe de la Ligue avant la coupure internationale de mars, en finale contre Arsenal (2-0), l'actuel leader de Premier League qu'elle espère encore pouvoir doubler d'ici la fin de saison en championnat.



