Dans le championnat du Brésil, Victor Gabriel a été expulsé la semaine dernière après avoir blessé Gabriel Pec lors d'une intervention défensive. Il ne pourra pas rejouer tant que son adversaire n'a pas repris le chemin de l'entraînement.

AFP Agence France-Presse

Le défenseur central brésilien Victor Gabriel, coupable d'un tacle dangereux lors d'un match du championnat brésilien, a été suspendu mardi par la justice sportive jusqu'au rétablissement du joueur qu'il a blessé.

Gabriel, qui joue pour l'Internacional de Porto Alegre, a été exclu mercredi dernier après avoir blessé Gabriel Pec en essayant de tacler le ballon. L'attaquant du Cruzeiro souffre d'une fracture du tibia gauche et la durée de son indisponibilité est estimée entre trois et quatre mois.

«Le terrain était glissant»

Le Tribunal supérieur de justice sportive (STJD) a sanctionné Gabriel, 22 ans, d'une suspension de six matches minimum assortie d'une «extension de la peine jusqu'au retour de Pec à l'entraînement», dans une limite maximale de 180 jours. Cette décision peut faire l'objet d'un appel.

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Pour sa défense, Victor Gabriel a assuré qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser son adversaire mais que les conditions de jeu - «le terrain était glissant et mouillé», a-t-il dit - l'avaient empêché de maîtriser son geste.

«C'était vraiment une action malheureuse. Je lui ai présenté mes excuses et lui ai offert tout mon soutien», a-t-il ajouté. L'accusation a souligné pour sa part que son tacle sur Pec représentait un risque, même si, a-t-elle admis, «il n'y a pas eu d'intention» de faire mal.