Lens s'offre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Lens a surpris le Paris Saint-Germain en remportant le Trophée des Champions 1-0. Florian Thauvin a inscrit l’unique but de la rencontre.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Paris Saint-Germain a connu la défaite dimanche dans le Trophée des Champions. Le double vainqueur de la Ligue des Champions s'est incliné 1-0 face au vainqueur de la Coupe de France, Lens, dans le stade de ce dernier.

C'est Florian Thauvin qui a inscrit le but de la victoire à la 32e minute pour l'équipe du nouvel entraîneur allemand Dino Toppmöller. Par la suite, Lens a défendu son avance en jouant la majeure partie du match en infériorité numérique. Avant même la mi-temps, le défenseur Kyllian Antonio a en effet reçu un carton rouge. En fin de match, le Parisien Nuno Mendes a lui aussi été expulsé.