La pépite du Bayern Munich absente plusieurs semaines

Lennart Karl, espoir du Bayern Munich, sera éloigné des terrains trois semaines après une déchirure musculaire. Il manquera le quart retour de Ligue des champions contre le Real Madrid la semaine prochaine.

Davide Malinconico

Le FC Bayern Munich a annoncé vendredi que le jeune Lennart Karl s’est blessé. Le joueur souffre d’une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse droite, a indiqué le champion d’Allemagne.

Selon les informations de «Bild», l’Allemand, qui a fait ses débuts en équipe nationale contre la Suisse fin mars, sera absent environ trois semaines pour le Bayern Munich.

Forfait pour le match retour contre le Real Madrid

Cette blessure tombe au plus mauvais moment: le quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid est prévu la semaine prochaine. Lennart Karl devra donc se contenter d’un rôle de spectateur.

En cas de qualification, sa participation au match aller des demi-finales (28 et 29 avril) est également incertaine. Le joueur de 18 ans devrait aussi manquer la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen le 22 avril.