Jon Dahl Tomasson, 49 ans, a été limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale suédoise de football. La défaite contre le Kosovo a été le tournant décisif, mettant fin à un mandat de moins de deux ans malgré quelques succès.

Sous la direction de Jon Dahl Tomasson, la Suède a enregistré neuf victoires, deux matchs nuls et sept défaites. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Jon Dahl Tomasson, 49 ans, a été officiellement démis de ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale suédoise de football. La nouvelle, révélée par Sportbladet, a été confirmée par la Fédération suédoise de football. Kim Källström, responsable du football au sein de la fédération, a déclaré: «Le football est basé sur les résultats.»

La défaite contre le Kosovo, tournant décisif

La défaite contre le Kosovo a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour la Fédération suédoise. Ce revers met fin à un mandat de moins de deux ans pour Tomasson, malgré son succès à faire monter la Suède en division B de la Ligue des Nations. La défaite de lundi contre le Kosovo représente la deuxième fois que la Suède s’incline face à cette équipe. Tomasson est le premier sélectionneur suédois à être licencié.

Dans un communiqué, Simon Åström, président de la Fédération suédoise de football, a expliqué: «La décision du conseil d’administration repose sur le fait que l’équipe nationale masculine n’a pas obtenu les résultats escomptés. Il reste une chance de participer aux barrages en mars, et notre responsabilité est de garantir les meilleures conditions possibles pour atteindre une phase finale de Coupe du Monde. Dans ce cadre, nous estimons qu’un nouveau leadership, sous la forme d’un nouveau sélectionneur, est nécessaire.»

Une qualification directe compromise

Les espoirs de la Suède pour une qualification directe au Mondial sont désormais anéantis. Les chances de terminer à la deuxième place de leur groupe restent faibles. Toutefois, la Suède pourrait encore accéder aux barrages grâce à ses performances en Ligue des Nations 2024. En tant que dixième meilleure équipe parmi les vainqueurs de groupes, elle devra compter sur le fait que quatre équipes mieux classées ne parviennent pas à se hisser dans les deux premières places de leurs groupes respectifs.

Si la Suède se qualifie pour les barrages via la Ligue des Nations, elle figurerait parmi les équipes les moins bien classées, ce qui pourrait compliquer sa tâche avec un tirage au sort défavorable. Les matchs se joueront en rencontres uniques, avec une demi-finale à l’extérieur et une finale dont l’avantage du terrain sera déterminé par tirage au sort.

Une fin de mandat sous le signe de la reconnaissance

Malgré cette séparation, Kim Källström a tenu à remercier Tomasson: «Nous croyons que cette équipe peut se qualifier pour le Mondial si l’opportunité des barrages se présente en mars. Je tiens à remercier Jon pour cette période. Il a fait preuve de professionnalisme dans ses relations avec les joueurs, le staff de l’équipe nationale et la Fédération suédoise de football. C’est toujours triste de se séparer, mais le football est basé sur les résultats, et nous sommes arrivés à un point où ces résultats ne suffisent plus.»

Sous la direction de Tomasson, la Suède a enregistré neuf victoires, deux matchs nuls et sept défaites. Parmi les résultats marquants figurent des succès contre l’Azerbaïdjan (6-0) et l’Estonie (3-0), ainsi que des défaites face au Portugal (5-2) et à la Suisse (0-2).