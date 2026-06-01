Le LOSC confie son banc au fils de Carlo Ancelotti

Le LOSC confie son banc à Davide Ancelotti
Le LOSC a officialisé ce 1er juin 2026 la nomination de Davide Ancelotti, fils du célèbre entraîneur Carlo Ancelotti, au poste d’entraîneur principal. Le technicien italien de 36 ans signe un contrat de deux ans et succède à Bruno Genesio.
Ancien adjoint au Real Madrid, au Bayern Munich et au Paris Saint-Germain, Davide Ancelotti prend sa première grande responsabilité en tant que numéro un en Europe, après un bref passage à Botafogo en 2025.
Selon «SO FOOT», son nom circulait déjà depuis plusieurs semaines pour reprendre le projet lillois. «Le projet du LOSC me correspond, avec une identité claire, des exigences et du travail dur», a-t-il déclaré. Le président Olivier Létang s’est dit «extrêmement heureux» de son arrivée.
Saint-Gall engage Leon Frokaj
Leon Frokaj rejoint le FC Saint-Gall. Le vainqueur de la Coupe de Suisse 2026 a annoncé lundi que le milieu de terrain formé au FC Bâle avait signé un contrat de quatre ans. Le joueur de 21 ans a passé la saison dernière au FC Aarau, en Challenge League.
Source: ATS
Nice se maintient en Ligue 1
Nice jouera toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Dans un barrage retour de tous les dangers disputé à huis clos, les Niçois ont battu Saint-Etienne 4-1. Mardi, Nice avait obtenu le nul 0-0 dans le Forez. Trois buts tardifs de Boudache (81e) et Wahi (87e et 92e) ont permis à la formation dirigée par Claude Puel de passer l’épaule.
Monza retrouve la Serie A
Un après l'avoir quitté, Monza va retrouver la Serie A à l'issue du barrage d'accession contre Catanzaro. Le club lombard s'est pourtant incliné 2-0 à domicile lors du match retour, mais il s'était imposé 2 -0 sur le terrain de Catanzaro à l'aller. Comme Monza a terminé à la 3e place du Championnat de 2e division et a devancé Catanzaro (5e), le billet pour l'élite lui est revenu, sans devoir passer par la prolongation ou les tirs au but.
Monza accompagnera Venise et Frosinone dans l'élite, tandis que la Cremonese, Vérone et Pise vont faire le chemin inverse.
Valentin Stocker directeur sportif du FC Bâle
Valentin Stocker prend du galon au FC Bâle. L'ancien international et ancien joueur du club sera le directeur sportif de la 1ère équipe. Il formera un binôme avec le nouveau directeur technique Andreas Herrmann.
Agé de 37 ans, Valentin Stocker sera le premier interlocuteur de l'entraîneur Stephan Lichtsteiner et des joueurs. Il assumera ses fonctions dans un premier temps jusqu'à la fin du mercato estival.
Coup d'arrêt pour Neymar!
Coup d'arrêt pour Neymar! Le Brésilien souffre d'une blessure musculaire au mollet et ne devrait pas être rétabli avant deux ou trois semaines. Ce délai qui compromet ses chances de disputer le premier match de son équipe au Mondial 2026.
Une IRM a «identifié une lésion musculaire de deuxième degré. Espérons qu'il puisse être apte d'ici deux ou trois semaines. Il suit un traitement intensif et sera réévalué au jour le jour», a déclaré le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar en conférence de presse.
Le Brésil, en quête d'un sixième titre mondial, fera ses débuts le 13 juin contre le Maroc. En attendant de voir s'il sera rétabli à temps pour cette échéance, Neymar (34 ans) va manquer les deux derniers matches amicaux de préparation, contre le Panama, dimanche, au stade Maracana Rio de Janeiro, et contre l'Egypte, le 6 juin, à Cleveland.
Vincenzo Italiano n'est plus l'entraîneur de Bologne
Vincenzo Italiano a résilié jeudi son contrat d'entraîneur avec Bologne après deux saisons. La presse italienne le présente comme l'un des favoris pour succéder à Antonio Conte à Naples.
«Bologne annonce être parvenu à un accord avec Vincenzo Italiano pour la résiliation par commun accord de son contrat. Italiano a informé le club qu'il considérait son cycle à Bologne comme terminé, après deux saisons marquées par d'excellents résultats, indépendamment de toute perspective professionnelle future», a indiqué le club de l'international suisse Remo Freuler, qui vient de terminer huitième de Serie A.
Sous la conduite de Vincenzo Italiano, passé notamment par la Fiorentina (2021-24), Bologne a remporté la Coupe d'Italie 2025, son premier trophée depuis 1974. Le club d'Emilie-Romagne a atteint cette saison les quarts de finale de la Ligue Europa où il a chuté face au futur vainqueur, Aston Villa.
Selon la presse italienne, Italiano est en concurrence avec Massimiliano Allegri pour prendre les commandes de Naples, champion d'Italie 2025 et vice-champion d'Italie 2026, en quête d'un successeur à Conte, parti après deux saisons.
Quatre clubs de Serie A au minimum vont changer d'entraîneur: Bologne donc, l'AC Milan qui a limogé Allegri après avoir manqué sa qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée, Naples et la Lazio Rome après le départ de Maurizio Sarri mercredi. Sarri est lui annoncé à l'Atalanta Bergame.
Matthias Hüppi reste président des Brodeurs
Matthias Hüppi reste président du FC Saint-Gall. Il sort vainqueur de la lutte de pouvoir entre le conseil d'administration et les actionnaires. Quatre d'entre eux cèdent leurs parts au club.
Dimanche, Saint-Gall a fêté avec sa deuxième victoire en Coupe de l'histoire du club face au Stade Lausanne-Ouchy. Peu après, une lutte de pouvoir au sein de la direction du club a été rendue publique, à l'issue de laquelle quatre actionnaires ont cédé leurs parts et Matthias Hüppi est resté président des Brodeurs, a dévoilé le club lors d'une conférence de presse mercredi
Pech définitivement transféré à YB
Young Boys a annoncé mardi le transfert définitif de Dominik Pech. Prêté par le Slavia Prage lors de l'exercice 2025/16, le défenseur international tchèque M21 a signé un contrat de quatre ans avec le club de la capitale. Il a conclu la saison écoulée en beauté, marquant deux fois lors des trois dernières journées de Super League.
L'Espagnol Fermin Lopez opéré avec succès
L'Espagnol Fermin Lopez, victime d'une fracture du pied droit dimanche avec Barcelone, doit déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de 23 ans a été opéré avec succès, a-t-il annoncé mercredi.
«L'opération s'est bien passée et je me réjouis d'ores et déjà de revenir plus fort, tant mentalement que physiquement, a-t-il écrit sur Instagram. La vie et le football peuvent être cruels quand on s'y attend le moins ou qu'on ne le mérite pas.» Champion d'Europe et médaillé d'or olympique avec l'Espagne en 2024, Fermin Lopez devra donc patienter avant de disputer son premier Mondial.