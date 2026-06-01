Le LOSC confie son banc au fils de Carlo Ancelotti

Le LOSC confie son banc à Davide Ancelotti

Le LOSC a officialisé ce 1er juin 2026 la nomination de Davide Ancelotti, fils du célèbre entraîneur Carlo Ancelotti, au poste d’entraîneur principal. Le technicien italien de 36 ans signe un contrat de deux ans et succède à Bruno Genesio.

Ancien adjoint au Real Madrid, au Bayern Munich et au Paris Saint-Germain, Davide Ancelotti prend sa première grande responsabilité en tant que numéro un en Europe, après un bref passage à Botafogo en 2025.

Selon «SO FOOT», son nom circulait déjà depuis plusieurs semaines pour reprendre le projet lillois. «Le projet du LOSC me correspond, avec une identité claire, des exigences et du travail dur», a-t-il déclaré. Le président Olivier Létang s’est dit «extrêmement heureux» de son arrivée.