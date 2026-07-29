Konrad de la Fuente quitte le LS
L'attaquant américain Konrad de la Fuente et le Lausanne-Sport se séparent. Le club de Super League a annoncé mardi son transfert définitif vers le Sporting Gijon en deuxième division espagnole.
Arrivé en 2024 à Lausanne, de la Fuente a disputé 32 rencontres avec le LS pour un but inscrit et trois passes décisives délivrées. La saison dernière, il avait été prêté à l'AD Ceuta, toujours en deuxième division espagnole. Il était entré en jeu face à GC lors de la reprise de Super League samedi.
Source: ATS
L'attaquant d'YB Alan Virginius absent plusieurs semaines
Le milieu de terrain d'YB Alan Virginius sera indisponible plusieurs semaines, a annoncé le club bernois de Super League mercredi. Le Français de 23 ans souffre d'une blessure musculaire aux adducteurs contractée lors du succès 4-2 face à Sion dimanche.
Source: ATS
Macklin Celebrini prolonge cinq ans de plus à San Jose
Macklin Celebrini a signé une prolongation de contrat de cinq ans avec les San José Sharks, a annoncé la franchise de NHL mercredi. L'attaquant canadien touchera 18,8 millions de dollars par saison dès l'exercice 2027/28.
Médaillé d'argent avec sa sélection lors du tournoi olympique de Milan en février dernier, Celebrini s'est donc lié jusqu'en 2032 avec les Sharks, qui sont toujours en quête leur première Coupe Stanley. Premier choix de la Draft 2024, il a depuis inscrit 70 buts et délivré 108 passes décisives en 152 matches disputés avec la franchise californienne, sans jamais parvenir à qualifier cette dernière pour les play-off.
Manuel Neuer va ranger les gants
«Il est très probable que j’arrête» à la fin de la saison. Tels sont les mots de Manuel Neuer, gardien de but et capitaine du Bayern, à Rottach-Egern au sud de Munich, où le double champion d’Allemagne en titre prépare sa saison. Au printemps, Neuer, 40 ans, a prolongé d’une saison jusqu’à l’été 2027 son contrat au Bayern, qu’il a rejoint en 2011 en provenance de son club formateur, Schalke 04.
«Je ne vais pas jouer chaque match en me disant que ce sera peut-être le dernier, ça m’est égal si j’ai peut-être été pour la dernière fois dans tel ou tel stade. Mais il est très probable que j’arrête» à l’issue de la saison, a déclaré Manuel Neuer mardi soir.
«Dans 85% des cas, j’aurais certainement arrêté», à l’issue de la saison écoulée, a ajouté l’emblématique gardien, qui s’était donné le temps de la réflexion avant de prolonger à la mi-mai. «Mais avec cette équipe et avec ce staff, ça fait simplement plaisir», a précisé le champion du monde 2014.
«On a toujours la possibilité de nous mêler à la lutte pour remporter tous les titres, et nous sommes totalement au niveau avec cette équipe. Ce groupe, cette équipe, cette structure que l’on a dans le club, ça constitue les 15% qui m’ont fait dire que je devais continuer», a souligné Neuer.
Le duel entre Bâle et Thoune reporté
Le match de Super League Bâle – Thoune est reporté d’un jour et aura lieu dimanche 9 août (16h30). Cette décision s’explique par le fait que le FC Thoune disputera désormais ses matches de Coupe d’Europe le jeudi (et non plus le mardi).
Un nouveau sélectionneur pour la Tunisie
La Fédération tunisienne (FTF) a annoncé mardi avoir désigné Moïne Chaâbani à la tête de la sélection nationale. Un nouveau cycle s'ouvre donc après un Mondial 2026 conclu par trois défaites en trois matches. «Son contrat est pour une durée de quatre ans», a précisé la FTF dans un communiqué.
Le Tunisien Moïne Chaabani (45 ans) succède à Hervé Renard, dont la mission à la tête de la sélection avait été limitée à la fin du Mondial 2026. Renard avait remplacé au pied levé Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après un premier match conclu par une cinglante défaite contre la Suède (5-1).
Josko Gvardiol prolonge à Manchester City jusqu'en 2031
Le défenseur central Josko Gvardiol a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester City, a annoncé mardi le club anglais. L'international croate de 24 ans est désormais lié aux Citizens jusqu'en 2031, avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires.
«Dès que j'ai su que City souhaitait renouveler mon contrat, j'ai tout de suite senti que c'était ce que je voulais», a déclaré Gvardiol, convoité par le Real Madrid et le Bayern Munich. «Les supporters de City ont été incroyables avec moi dès le premier jour, et le club offre absolument tout aux joueurs. C'est le meilleur club au monde où l'on puisse évoluer», a loué le Croate.
Arrivé en 2023 en provenance de Leipzig pour 77 environ 90 millions d'euros, Gvardiol a disputé 122 matches (13 buts) avec les Citizens. Le défenseur central, capable d'évoluer également au poste d'arrière gauche, a fait son retour sur les terrains en mai après plus de quatre mois d'absence en raison d'une fracture à une jambe. Il a participé au Mondial avec la Croatie, éliminée en 16e de finale par le Portugal (2-1).
Le Rayo Vallecano privé de stade pour le début de la saison
Le Rayo Vallecano se retrouve sans stade à moins de trois semaines du début de la saison. Le gouvernement régional de Madrid a ordonné mardi la réalisation urgente de travaux pour des raisons de sécurité. Les autorités régionales ont retiré la concession du stade au club finaliste de la dernière Conference League, le temps de réaliser la réfection qui pourrait durer des mois selon des médias locaux.
Le gouvernement régional «va agir de toute urgence pour garantir la sécurité» du stade de Vallecas, a déclaré à la presse le ministre régional de la Culture, du Tourisme et du Sport, Mariano de Paco Serrano. L'objectif est que le Rayo puisse réintégrer son enceinte «dans les meilleurs délais», a-t-il ajouté.
Le Rayo, club du sud-est de Madrid, s'enorgueillit de son identité ouvrière. Son stade, qui compte environ 15'000 places, était réputé pour être vétuste, aux antipodes des standards du foot moderne. Le gouvernement régional de Madrid a constaté dans un communiqué «l'état d'obsolescence généralisée» des installations, avec des inquiétudes sur la sécurité des personnes et l'hygiène.
En attendant la remise à niveau de son enceinte, le Rayo Vallecano va devoir trouver une solution pour disputer ses rencontres à domicile. Le président de la Ligue professionnelle Javier Tebas a affirmé que le club disposait d'un stade de remplacement, sans préciser lequel. Le Rayo débute la saison 2026/27 par un déplacement à Séville le 15 août, suivi par la réception d'Alavés le 20.
Alessandro Vogt incertain pour le début de saison
L'international suisse M21 Alessandro Vogt pourrait manquer l'entame de saison après son transfert de St-Gall à Hoffenheim. Selon le magazine «Kicker», l'attaquant de 21 ans s'est blessé aux ligaments de la cheville droite lors d'un match amical.
La durée de l'absence du meilleur buteur des Brodeurs la saison dernière n'est pas encore connue. «Cela dépendra de la douleur», a indiqué à «Kicker» son entraîneur à Hoffenheim Christian Ilzer.
L'arbitre de la finale de la Coupe du monde met un terme à sa carrière
La récente finale de la Coupe du monde 2026 a été le dernier match arbitré par Slavko Vincic (46 ans). Le Slovène a décidé de ranger son sifflet, a annoncé la Fédération de son pays.
Outre la finale du Mondial remportée par l'Espagne contre l'Argentine (1-0 ap) le 19 juillet, Slavko Vincic avait aussi notamment dirigé la finale de la Ligue des champions 2024 gagnée par le Real Madrid contre Borussia Dortmund (2-0). Il était arbitre FIFA depuis 2010.