Manuel Neuer va ranger les gants

«Il est très probable que j’arrête» à la fin de la saison. Tels sont les mots de Manuel Neuer, gardien de but et capitaine du Bayern, à Rottach-Egern au sud de Munich, où le double champion d’Allemagne en titre prépare sa saison. Au printemps, Neuer, 40 ans, a prolongé d’une saison jusqu’à l’été 2027 son contrat au Bayern, qu’il a rejoint en 2011 en provenance de son club formateur, Schalke 04.

«Je ne vais pas jouer chaque match en me disant que ce sera peut-être le dernier, ça m’est égal si j’ai peut-être été pour la dernière fois dans tel ou tel stade. Mais il est très probable que j’arrête» à l’issue de la saison, a déclaré Manuel Neuer mardi soir.

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«Dans 85% des cas, j’aurais certainement arrêté», à l’issue de la saison écoulée, a ajouté l’emblématique gardien, qui s’était donné le temps de la réflexion avant de prolonger à la mi-mai. «Mais avec cette équipe et avec ce staff, ça fait simplement plaisir», a précisé le champion du monde 2014.

«On a toujours la possibilité de nous mêler à la lutte pour remporter tous les titres, et nous sommes totalement au niveau avec cette équipe. Ce groupe, cette équipe, cette structure que l’on a dans le club, ça constitue les 15% qui m’ont fait dire que je devais continuer», a souligné Neuer.