Kevin Mbabu doit se trouver un nouveau club

Le FC Midtjylland a annoncé le départ du Genevois Kevin Mbabu, en fin de contrat. Le Bâlois Junior Zé rentre lui au Parc Saint-Jacques au terme de son prêt.

Davide Malinconico

Comme l’a officiellement annoncé le club danois du FC Midtjylland, les deux Suisses Kevin Mbabu et Junior Zé seront honorés à l’occasion du dernier match de la saison contre Brøndby IF, dimanche à 18 heures.

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Le contrat de Mbabu arrive à échéance cet été et ne sera pas prolongé. Junior Zé, lui, retournera au FC Bâle au terme de son prêt de six mois. Le club danois a ainsi confirmé qu’il ne lèverait pas l’option d’achat de deux millions de francs concernant l’international suisse des moins de 21 ans. Le joueur reste sous contrat avec les Rhénans jusqu’en 2027.

Le Genevois Kevin Mbabu évoluait quant à lui au Danemark depuis l’été 2024. La prochaine destination du joueur aux 25 sélections avec l’équipe de Suisse reste pour l’instant inconnue.