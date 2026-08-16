L'Ecosse tient son nouveau sélectionneur

Sébastien Pocognoli à la tête de l'Ecosse
Adversaire de la Suisse lors de la prochaine Ligue des nations en division B, l'Ecosse a trouvé son nouveau sélectionneur. Il s'agit de Sébastien Pocognoli.
L'ancien entraîneur de Monaco et de l'Union St-Gilloise a été nommé dimanche en remplacement de Steve Clarke, a annoncé la fédération. Le Belge de 39 ans a été engagé pour un contrat de deux ans.
Pocognoli a qualifié sa nomination «d'honneur» sur le site de la fédération écossaise. «Avec mon staff technique, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour offrir (aux supporters écossais, ndlr) une équipe dont ils pourront être fiers.»
Steve Clarke a démissionné de son poste en juillet après l'élimination de l'Ecosse en phase de groupes de la Coupe du monde 2026.
Source: AFP
Giotto Morandi signe à Grasshopper
En échec total au Servette FC, où il avait été recruté par René Weiler, l'attaquant tessinois Giotto Morandi s'est officiellement engagé avec Grasshopper ce samedi.
Zachary Athekame prêté à Lyon par l'AC Milan
Zachary Athekame va poursuivre sa progression à l'Olympique Lyonnais cette saison. Le latéral droit genevois de 21 ans a été prêté par l'AC Milan au club français, a annoncé ce dernier vendredi.
Après avoir rejoint la Serie A il y a un an en provenance de Young Boys, Athekame va donc découvrir un nouveau championnat. Ce prêt d'un an n'est pas assorti d'une option d'achat, a précisé l'OL, quatrième de Ligue 1 en 2025/26.
L'international M21, qui attend encore une première sélection avec l'équipe de Suisse A, devrait avoir beaucoup de temps de jeu à Lyon, où l'Anglais Ainsley Maitland-Niles n'est plus en odeur de sainteté. Il n'est toutefois pas qualifié pour disputer le barrage de Champions League que disputera l'OL contre Fenerbahce.
Post-formé à Neuchâtel Xamax, Zachary Athekame est toujours sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2030. La saison dernière, il a disputé un peu plus de 800 minutes en Serie A sous les ordres de Massimiliano Allegri, depuis parti entraîner le Napoli.
Dusan Vlahovic signe à Besiktas
L'attaquant serbe Dusan Vlahovic (26 ans) part en Turquie. Il a signé pour trois ans avec Besiktas Istanbul. Sa dernière année à la Juventus a été marquée par une longue blessure.
Le joueur, arrivé en fin de contrat cet été à Turin, percevra 7,5 millions d'euros par saison à Istanbul, a indiqué Besiktas dans un communiqué. «Nous voulons être champions», a lancé le buteur serbe en turc à sa descente d'avion. Dusan Vlahovic, qui avait signé à la Juve en provenance de la Fiorentina à l'été 2022, a inscrit 68 buts en 168 matches avec la «Vieille Dame».
Les Pays-Bas ont trouvé leur nouveau sélectionneur
L'ancien barcelonais et international espagnol Xavi Hernandez a été nommé sélectionneur des Pays-Bas, pour succéder à Ronald Koeman démissionnaire après la Coupe du monde, a annoncé mercredi la Fédération néerlandaise sur ses réseaux sociaux.
Le coach de 46 ans, qui a notamment mené le FC Barcelone au titre de champion d'Espagne en 2023, a signé un contrat jusqu'au prochain Mondial en 2030, qui aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc, plus quelques matches en Amérique latine.
Romelu Lukaku quitte Naples pour Fenerbahçe
L'attaquant belge Romelu Lukaku a annoncé mercredi rejoindre le club turc de Fenerbahçe. Il arrive en provenance de Naples, où il a été poussé vers la sortie.
«C'est un honneur et un privilège de rejoindre ce club», a déclaré le buteur de 33 ans dans une vidéo partagée sur X par Fenerbahçe.
«Je suis en jambes, à 100%, prêt à m'y mettre», ajoute l'international belge (132 sélections, 93 buts), auteur de trois buts au Mondial 2026, qui doit atterrir mercredi soir à Istanbul.
Fenerbahçe, qui n'a pas encore précisé la durée du contrat ni le montant du transfert de Lukaku, avait déjà recruté deux buteurs au cours du mercato d'été, l'Anglais Mason Greenwood et le Kosovar Vedat Muriqi.
Romelu Lukaku, passé notamment par Chelsea, Manchester United et l'Inter, s'était engagé à l'été 2024 avec le Napoli.
Après une première saison couronnée par 14 buts et un scudetto, le Belge s'est blessé et brouillé avec ses dirigeants la saison passée, ne disputant qu'un total de 64 minutes de jeu.
Fenerbahçe, qui affrontera Lyon à domicile mardi en barrage aller de la Champions League, court après un titre en championnat depuis douze ans, la plus longue disette de son histoire.
Un défenseur albanais à Grasshopper
Grasshopper se renforce avec le défenseur central albanais Bujar Pllana. Agé de 24 ans, il a signé un contrat portant sur deux saisons avec le club zurichois, a annoncé ce dernier mercredi.
Cet arrière d'1,90 m quitte le Lechia Gdansk, club de première division polonaise, pour rejoindre le «Rekordmeister». Bujar Pllana fait partie de la sélection albanaise depuis cette année.
Grasshopper, qui dispose d'un effectif très jeune, a mal démarré la saison: après trois matchs de Super League, il ne compte qu'un seul point.
Geronimo Rulli à City
Soucieux de dégraisser son effectif, l’Olympique de Marseille s’est séparé de son gardien argentin Geronimo Rulli, qui rejoint Manchester City, ont annoncé les deux clubs mercredi.
Arrivé en 2024 à l’OM depuis l’Ajax Amsterdam, Rulli (34 ans, huit sélections avec l’Albiceleste) a signé un contrat de deux ans avec City.
Nahuel Molina quitte l’Atlético Madrid pour l’AS Rome
L’AS Rome a finalisé le transfert du latéral droit argentin Nahuel Molina, en provenance de l’Atlético Madrid, a annoncé mercredi le club de Serie A. Le joueur de 28 ans, vainqueur de la Coupe du monde 2022, portera le numéro 20 au sein de l’équipe italienne, qui fera son retour en Ligue des champions cette année. Son transfert aurait coûté 17 millions d’euros, selon plusieurs médias.
Molina compte 65 sélections avec l’Argentine et faisait partie de l’équipe qui a terminé deuxième de la Coupe du monde le mois dernier, entrant en jeu en tant que remplaçant lors de la finale perdue face à l’Espagne.
Il a également remporté deux Copa America en 2021 et 2024 et a disputé 249 matchs et marqué 19 buts toutes compétitions confondues en Europe lorsqu’il évoluait à l’Udinese et à l’Atlético Madrid, a précisé la Roma. Molina pourrait faire ses débuts avec le club italien lors du match d’ouverture de la Serie A à domicile contre la Fiorentina, le 24 août.
Faveurdi Bongeli à Lucerne
Lucerne a recruté un attaquant de 19 ans, Faveurdi Bongeli. Ce joueur de 19 ans, originaire de la République démocratique du Congo, est prêté pour un an par le TP Mazembe, champion en titre. Comme l’indique le club, Lucerne disposera ensuite d’une option d’achat.
La saison dernière, Bongeli a inscrit 17 buts et délivré neuf passes décisives pour le TP Mazembe. Le jeune international de la République démocratique du Congo retrouvera à Lucerne son compatriote Oscar Kabwit.