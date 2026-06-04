Le FC Thoune, champion en titre, tient son nouvel entraîneur

Gian-Luca Privitelli nouvel entraîneur de Thoune
Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Le champion a annoncé jeudi le retour de l'Italo-Suisse, qui avait entraîné les M21 du club avant de devenir responsable du centre de formation du FC Bâle puis sélectionneur de l'équipe de Suisse M20.
Source: ATS
Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen
Le Bayer Leverkusen entamera la saison à venir avec un nouvel entraîneur. L'Espagnol Carles Martinez succède au Danois Kasper Hjulmand, qui a été démis de ses fonctions.
Carles Martinez, âgé de 42 ans, quitte Toulouse pour la Rhénanie. Au sein du club français, il a occupé le poste d'entraîneur principal pendant trois ans. Il s'est mis d'accord avec les responsables de Leverkusen pour un contrat de deux ans.
Le limogeage de Hjulmand, dont le contrat aurait été valable pour la saison prochaine, n'est pas une surprise. Leverkusen a terminé le championnat à la 6e place et a manqué la qualification pour la Ligue des champions.
Source: ATS
Nathan Garcia de retour à Xamax
Nathan Garcia est de retour à Neuchâtel Xamax, son club formateur. L'attaquant jurassien de 26 ans évoluait au Stade Lausanne-Ouchy lors des quatre dernières saisons.
Durant son passage au sein du club vaudois, Nathan Garcia a disputé un total de 112 rencontres – dont 14 apparitions en Super League – inscrivant 16 buts et délivrant 7 passes décisives.
Source: ATS
Yamal «devrait être prêt» pour le match d’ouverture
Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente a assuré mercredi que le prodige catalan Lamine Yamal, touché aux ischio-jambiers en fin de saison avec le FC Barcelone, «devrait être prêt» pour le premier match de la Roja au Mondial-2026 face au Cap-Vert le 15 juin.
«Si tout se poursuit normalement, comme jusqu’à ici, Lamine devrait être prêt pour le match du 15 juin, mais cela ne garantit pas qu’il doive jouer. Nous évaluerons la situation au moment opportun», a déclaré le sélectionneur espagnol en conférence de presse.
Ni Yamal, ni Nico Williams (Athletic Bilbao), ni Mikel Merino (Arsenal), ne seront disponibles pour le match amical jeudi face à l’Irak, à la Corogne, l’avant-dernière rencontre des champions d’Europe en titre avant le début du Mondial organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin – 19 juillet). «L’état des joueurs arrivés blessés évolue comme prévu», a-t-il ajouté.
Chris Bedia quitte YB
Chris Bedia quitte les Young Boys. Le club bernois n’a pas levé l’option d’achat définitive de l’attaquant de l’Union Berlin, comme l’ont annoncé les Bernois mercredi.
Le joueur de 30 ans avait rejoint Berne en janvier 2025 et a disputé 67 matches officiels, au cours desquels il a inscrit 28 buts. Il en a marqué 23 en championnat, trois en Europa League et deux en Coupe de Suisse.
Lukasz Lakomy ne reviendra pas non plus à Berne. Le Polonais, qui a déjà joué en prêt en Belgique à Oud-Heverlee Leuven lors de la saison qui vient de s’achever, a été définitivement transféré par le club belge.
En revanche, Kastriot Imeri, Lewin Blum, Rhodri Smith et Emmanuel Tsimba sont de retour de prêts.
Thoune ne conserve pas Kastriot Imeri
Le FC Thoune renonce à lever l’option d’achat de Kastriot Imeri. Le milieu offensif, arrivé en prêt des Young Boys en août 2025, a été titularisé à 19 reprises lors de la saison de championnat qui vient de s’achever, inscrivant six buts et délivrant huit passes décisives.
«Kastriot Imeri s’est parfaitement intégré à l’équipe dès son arrivée et a joué un rôle clé dans le succès collectif de Thoune, couronné par le titre de champion», a déclaré le club bernois dans un communiqué. Après une «analyse de la situation», la direction du FC Thoune a décidé de ne pas lever l’option d’achat. Le Genevois de 25 ans est sous contrat avec les Young Boys jusqu’en 2027.
Lens accueillera le Trophée des champions face au PSG
Le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France, accueillera le Trophée des champions qui l’opposera au PSG, champion de France, le 16 août au stade Bollaert-Delelis, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnelle. Disputée à l’étranger ces deux dernières saisons, cette rencontre entre le vainqueur du championnat et l’équipe titrée dans la coupe nationale aura lieu en France cette année.
«À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants des deux clubs, le RC Lens a été désigné pour accueillir l’édition 2026-2027 du Trophée des Champions», a indiqué l’instance dans un communiqué.
Également dauphin des Parisiens en championnat et longtemps à la lutte pour le titre, les Lensois s’étaient inclinés 2-0 à Bollaert face au PSG le 13 mai dernier. Ils ont ensuite remporté la Coupe de France face à Nice (3-1, le 22 mai), une semaine avant que le PSG ne décroche son deuxième titre de champion d’Europe consécutif, face à Arsenal.
Rasmus Hojlund officiellement joueur de Naples
L’international danois Rasmus Hojlund est officiellement un joueur de Naples. Il était prêté au vice-champion d’Italie la saison dernière par Manchester United.
Depuis son arrivée l’été dernier dans le sud de l’Italie, Hojlund a inscrit 16 buts en 44 matches toutes compétitions confondues et l’attaquant de 23 ans a relancé sa carrière après avoir échoué à s’imposer à Manchester United.
Selon le site spécialisé Transfermarkt, Naples va débourser 44 millions d’euros pour Hojlund, pour qui Manchester United avait versé près de 80 millions d’euros à l’Atalanta en 2023.
Fabian Schär prolonge à Newcastle
Début janvier, Fabian Schär s'est blessé à la cheville. L'ex-international suisse n'a donc pas pu disputer le moindre match lors de la deuxième moitié de la saison. Son avenir à Newcastle était donc incertain, son contrat n'étant valable que jusqu'à la fin du mois de juin.
Schär a désormais clarifié la suite de son parcours: il restera à Newcastle. Comme l'a annoncé le club, le défenseur central a signé un nouveau contrat. Celui-ci court jusqu'à la fin de la saison 2026/27. «Ici pour rester», commente Newcastle. Schär joue au sein du club de Premier League depuis 2018 et a jusqu'à présent disputé plus de 250 matchs pour les Magpies.
Valmir Matoshi choisit le Kosovo
L'ancien international suisse M21 Valmir Matoshi joue désormais pour le Kosovo. Le milieu de terrain de 22 ans du FC Thoune a fait ses débuts avec l'équipe nationale A du Kosovo dimanche lors d'un match amical en Tchéquie.
Né à Thoune, Valmir Matoshi s'est illustré cette saison en tant que pilier du surprenant champion. En 34 matches, il a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives. Il avait disputé dix matchs avec les équipes nationales juniors suisses en 2023 et 2024.
En changeant de nationalité footballistique, passant de la Suisse au Kosovo, Matoshi suit les exemples récents d’Albian Hajdari et de Leon Avdullahu. Dimanche, cinq joueurs de l’équipe du Kosovo avaient commencé leur carrière avec les équipes espoirs helvétiques.
(Source: ATS)