Le meilleur buteur de la sélection des Pays-Bas ne poursuivra pas son aventure avec les Corinthians. Le vainqueur de la Coupe du Brésil serait lourdement endetté et devrait plus de 7 millions d'euros à son ancien attaquant.

AFP Agence France-Presse

Après plusieurs mois de négociations, le club brésilien des Corinthians a annoncé ce mardi qu'il avait renoncé, pour des raisons économiques, à prolonger le contrat de l'international néerlandais Memphis Depay, arrivé à échéance le 31 juillet dernier.

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection des Pays-bas a vivement réagi et a accusé la direction du club «de ne pas respecter» un accord préalable prévoyant la poursuite de son contrat jusqu'en 2028.

« Le renouvellement avait été convenu avec le président et les services sportifs, juridiques et financiers Memphis Depay »

L'attaquant de 32 ans avait rejoint les rangs du Timao en septembre 2024, après une carrière en Europe avec le PSV Eindhoven, Manchester United, l'Olympique lyonnais et l'Atlético Madrid. «Cette décision a été prise uniquement et exclusivement dans l'intérêt de la santé financière de notre institution, qui exige un équilibre rigoureux et une gestion responsable des ressources disponibles», ont indiqué les Corinthians dans un communiqué.

Club endetté

Le club est lourdement endetté, avec une dette estimée à près de 420 millions d'euros d'après le rapport annuel sur le secteur du football brésilien publié par le cabinet Galapagos Capital. Selon la presse locale, il doit à Depay environ 7,2 millions d'euros au titre d'arriérés de salaire et de droits à l'image. «Nous exprimons notre profonde gratitude au joueur Memphis Depay et à toute son équipe, qui, dès le début des négociations, ont cherché à conclure le meilleur accord possible», a ajouté le club de Sao Paulo, l'un des plus populaires du Brésil.

Ces derniers jours, Depay avait publié des messages sur les réseaux sociaux laissant entendre qu'il souhaitait rester au club. «Je suis très déçu d'apprendre que les Corinthians ont décidé de ne pas honorer l'accord conclu pour prolonger mon contrat de deux ans», a publié mardi le joueur sur X. «Le renouvellement avait été convenu avec le président (Osmar Stabile) et les services sportifs, juridiques et financiers; mais certaines personnes ont décidé de ne pas respecter cet engagement», a-t-il regretté.

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La saison passée, Depay a disputé 51 matches pour 12 buts et dix passes décisives avec les Corinthians, qui ont remporté le championnat de l'Etat de Sao Paulo et la Coupe du Brésil.



