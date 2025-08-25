Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, n'a pas convoqué Neymar et ménage Vinicius pour les prochains matches contre le Chili et la Bolivie. Lucas Paqueta fait son retour en équipe nationale après avoir été blanchi dans une affaire de paris truqués.

Neymar n'a pas porté le maillot de la Seleçao depuis près de deux ans. Photo: AFP

Le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti n'a pas rappelé Neymar et ménage Vinicius pour les matches de septembre contre le Chili et la Bolivie. Lucas Paqueta fait lui son retour en équipe nationale.

De retour depuis janvier à Santos, son club formateur, Neymar (33 ans) n'a pas porté le maillot de la Seleçao depuis près de deux ans, en raison de blessures à répétition. «Neymar a eu un petit problème la semaine dernière», a déclaré Carlo Ancelotti lundi en conférence de presse, sans donner plus de précisions.

Neymar gêné à la cuisse

Selon la presse brésilienne, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) a ressenti une gêne à une cuisse à l'entraînement. Mais son absence de la liste pour les deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2026 doit être relativisée, alors que le Brésil est déjà qualifié pour le tournoi.

Lors des deux premiers matches sous la houlette d'Ancelotti, en juin, le Brésil a obtenu un nul en Equateur (0-0) avant de battre le Paraguay 1-0 grâce à un but de Vinicius, validant ainsi son billet pour le Mondial 2026. Un Vinicius qui sera absent du prochain rassemblement, étant suspendu pour le match contre le Chili.

Lucas Paqueta fait quant à lui son retour, après avoir été blanchi fin juillet de tout soupçon dans une affaire de paris truqués par une commission indépendante de la Premier League. Le milieu de West Ham était absent de l'équipe nationale depuis novembre 2024.