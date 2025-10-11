L'équipe de Suisse M21 s'est fait une mauvaise pub à Lucerne

Accrochée par l’Islande à Lucerne (0-0), la Suisse M21 a laissé filer deux points précieux dans la course à l’Euro 2027. Un nul frustrant pour les Rougets, avant un déplacement déjà crucial aux Îles Féroé mardi.

L'équipe de Suisse M21 n'a pu faire mieux qu'un 0-0 face à l'Islande vendredi à Lucerne. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

C'est une bien mauvaise opération qu'a effectué l'équipe de Suisse M21 ce vendredi soir à Lucerne face à l'Islande (0-0). Dans l'optique d'une qualification pour l'Euro 2027, les Rougets ont en effet égaré deux points qui pourraient coûter cher au terme de la campagne. D'autant plus que l'équipe de France, qui s'est imposée 0-6 dans le même temps aux Îles Féroé, fait également partie du groupe C.

«Ce sont deux points de perdus, regrette le capitaine de l'équipe, Roggerio Nyakossi, au terme de la rencontre. À la maison, on espérait vraiment prendre les trois points. C’est dommage, mais il reste encore huit matchs et on va tout donner jusqu’à la fin.»

«Pas ce qui était prévu»

Reste que si l'équipe de Suisse espère décrocher son ticket pour l'Albanie et la Serbie, elle devra tout simplement en faire plus. Beaucoup plus. Déjà heureuse en Estonie lors de la première journée malgré une victoire 0-2, la formation de Sascha Stauch a une nouvelle fois montré de grandes difficultés à être dangereuse face à l'Islande. Un adversaire qui plus est à nouveau inférieur sur le papier et qui aurait pu l'emporter sans un très bel arrêt de Silas Huber à l'heure de jeu. De quoi recevoir quelques sifflets de la part d'une partie des 4121 spectateurs présents après la rencontre.

«Ce n’est absolument pas ce que nous avions voulu ni prévu. C’est pourquoi il y a un peu d’étonnement immédiatement après le match. Il faut maintenant arrêter de ressasser et regarder vers l’avant», commente le sélectionneur des Rougets, lequel regrette un manque de tranchant dans les 30 derniers mètres.

Trois points obligatoires aux Îles Féroé mardi

Chose qui a donc empêché les Suisses de réellement inquiéter le portier Lukas Petersson, lequel a littéralement offert, en manquant complètement son dégagement, à Junior Zé la meilleure opportunité de but à la Nati (65e). «À la maison, tu veux gagner. Contre l’Islande, aujourd’hui, c’était possible. Ce n’est pas un match lors duquel l’équipe a été mauvaise. Je pense qu’on était la meilleure équipe, mais seulement jusqu’à vingt mètres du but», poursuit Sascha Stauch, qui devra sans doute faire sans Corsin Konietzke pour le périlleux déplacement aux Îles Féroé mardi.

«Sa blessure n’est pas encore claire. Il a un gros bandage autour du pied. Mais je pense que, vu la nécessité de sortir et le fait qu’on ait dû finir à dix, il y a certainement quelque chose de plutôt grave», informe l'Allemand, qui pourra tout de même prendre l'avion ce lundi pour affronter le leader du groupe avec un motif de satisfaction.

«Leurs transitions étaient bien faites, nous avons eu quelques moments un peu délicats à gérer. Mais au final, on n’a pas encaissé de but. On a bien défendu, je peux le dire. C’est la chose positive. On doit garder cette mentalité défensive et améliorer la phase offensive. On aura besoin d’un instinct de tueur.» Tout autre résultat qu'une victoire mardi pourrait déjà mettre l'équipe de Suisse dans une position bien inconfortable.