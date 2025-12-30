Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué à Dubai une possible réforme de la règle du hors-jeu, soutenue par Arsène Wenger, visant à rendre le football plus offensif et attrayant.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la FIFA Gianni Infantino a laissé entrevoir une évolution de la règle du hors-jeu, prônée par Arsène Wenger. L'objectif est de rendre le jeu «plus attractif».

«Nous continuons à regarder comment les règles peuvent évoluer pour rendre le jeu plus offensif, plus attractif», a expliqué le dirigeant de l'instance mondiale lors du World Sports Summit à Dubai. Il a souligné que «les interruptions du jeu doivent être réduites au minimum».

«Peut-être dans l'avenir»

«Nous regardons la règle du hors-jeu, qui a évolué au fil des ans, et qui requiert actuellement que l'attaquant soit derrière le (dernier) défenseur ou sur la même ligne», a déclaré Gianni Infantino. «Peut-être dans l'avenir», le joueur devra être «complètement devant pour être jugé hors-jeu», a-t-il ajouté. Autrement dit, il n'y aurait plus de hors-jeu pour une jambe ou un bras devant le dernier défenseur.

Cette évolution, favorable aux attaquants, est défendue par Arsène Wenger, ancien manager d'Arsenal et actuel directeur du développement du football au sein de la FIFA. Ce projet, déjà expérimenté dans des tournois de jeunes, devra être approuvé par l'Ifab, l'instance gardienne des règles du jeu dont la réunion annuelle est prévue le 20 janvier à Londres, puis validé par la FIFA réunie en assemblée générale.

Même s'il est hypothétique de voir la nouvelle règle appliquée dès l'été lors du Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique, le quotidien sportif espagnol AS évoque mardi une entrée en vigueur la saison prochaine.