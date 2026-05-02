La CAN 2027 se jouera du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La CAF annonce une première édition organisée par trois pays en Afrique de l'Est depuis 1976.

La CAN 2027 aura lieu du 19 juin au 17 juillet dans trois pays

La CAN 2027 aura lieu du 19 juin au 17 juillet dans trois pays

ATS Agence télégraphique suisse

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027. C'est ce qu'a annoncé samedi la Confédération africaine de football (CAF). «La CAF communiquera ultérieurement le pays hôte du match d'ouverture ainsi que celui de la finale», est-il précisé dans le communiqué.

En février, la CAF avait démenti des informations de presse indiquant que la compétition pourrait être reportée à 2028, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie n'étant pas encore prêts à l'accueillir.

«Nous avons beaucoup oeuvré pour que la CAN se tienne en Afrique de l'Est, et notre engagement reste intact. Je suis convaincu que nous organiserons une CAN très réussie dans ces trois pays», avait alors assuré le président de la CAF Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse en Tanzanie.

Un climat politique tendu

Nicholas Musonye, président du Comité d'organisation kényan, avait déclaré que ce report serait «bénéfique» pour le Kenya – où des élections législatives et présidentielle doivent se tenir un mois après la compétition – compte tenu du «climat tendu» qui règne autour de ces scrutins. Cette édition de la CAN, la première organisée par trois pays, doit marquer le retour de la compétition en Afrique de l'Est pour la première fois depuis l'édition de 1976 en Ethiopie.