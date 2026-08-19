L’AS Monaco et Paul Pogba, c’est terminé

L’AS Monaco et le milieu de terrain français Paul Pogba ont annoncé mercredi avoir mis un terme à leur collaboration. L’ancien champion du monde n’est pas parvenu à retrouver le niveau physique nécessaire pour le très haut niveau.

Pogba était arrivé à Monaco l’été dernier alors qu’il était libre depuis décembre 2024 et sa rupture de contrat avec la Juventus Turin après sa suspension pour dopage. La saison dernière, il n’a participé qu’à six rencontres de Ligue 1 pour une seule titularisation à Metz, et seulement 115 minutes disputées.

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«Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027», a expliqué le club dans son communiqué. Pogba est actuellement blessé et souffre d’un claquage à la cuisse gauche après avoir été longtemps touché au genou droit durant cette pré-saison.

Monaco a toutefois souhaité louer «l’état d’esprit remarquable, la détermination et une exigence de chaque instant» de Pogba, qui a «retrouvé la compétition au plus haut niveau après une longue période d’inactivité, tout en partageant son expérience et son savoir-faire auprès du groupe professionnel».