Kylian Mbappé vole au secours de Lamine Yamal

Kylian Mbappé défend Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, face aux critiques sur sa vie personnelle. L'attaquant français appelle à la bienveillance envers le joueur de 18 ans, soulignant l'importance de se concentrer sur ses performances sur le terrain.

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mabappé, sait mieux que quiconque ce que représente la pression médiatique à un jeune âge. Photo: AFP

Dans un entretien accordé à Movistar, Kylian Mbappé a pris la défense de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, vivement critiqué pour sa vie personnelle. Le capitaine de l’équipe de France, qui a lui-même débuté sa carrière professionnelle à seulement 16 ans, a appelé à davantage de bienveillance envers son jeune confrère.

«C’est un garçon de 18 ans, il faut le laisser tranquille»

Lamine Yamal, récemment au centre de polémiques liées à la célébration de son 18e anniversaire, fait déjà face aux jugements du public et des médias. Kylian Mbappé, aujourd’hui âgé de 26 ans, a tenu à relativiser ces critiques: «On voit qu’il a une grande passion pour le football, et c’est la seule chose qu’il ne peut pas perdre. Le reste, c’est sa vie personnelle. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle, mais il faut le laisser tranquille. Ils doivent accepter qu’en football, c’est un grand joueur, mais dans la vie, c’est un garçon de 18 ans. À cet âge-là, tout le monde fait des erreurs.»

L’attaquant du Real Madrid sait mieux que quiconque ce que représente la pression médiatique à un jeune âge. Son message est clair: protéger le joueur, sans le juger trop vite.

«Il faut juste regarder ce qu’il fait sur le terrain»

Kylian Mbappé a également rappelé que l’essentiel restait le football: «Au final, il aura son expérience. Il saura ce qui est bon ou mal pour lui, et il suffit seulement de regarder ce qu’il fait sur le terrain. Le reste n’est pas important si ce n’est pas grave. C’est un joueur qui a un grand talent et j’espère qu’il va suivre le chemin qu’il veut. Je lui souhaite bonne chance.»

Les deux joueurs pourraient se retrouver face à face lors du prochain Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, prévu le 26 octobre. Bien que Lamine Yamal soit actuellement en convalescence, il devrait faire son retour avec le Barça après avoir manqué le dernier rassemblement de la sélection espagnole.