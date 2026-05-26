Kevin Mbabu veut croire à un retour au plus haut niveau

Bastien Feller Journaliste Blick

Une page se tourne pour Kevin Mbabu. Le Genevois a quitté le Danemark et Midtjylland, où il évoluait depuis 2024. «Je suis à la recherche d'un autre défi», explique l'international suisse, qui quitte le club sur un succès en Coupe face au grand rival Copenhague (1-0). «C'était important pour moi de terminer avec quelque chose en main.»

Pour la première fois de sa vie, il partira en vacances en tant qu'agent libre. «Mais je ne suis pas, on va dire, dans une situation de stress parce que j'ai quand même fait une quarantaine de matches cette saison. Du coup, du temps de jeu, j'en ai eu. Les performances, je les ai faites. Je pars quand même sereinement en vacances, sans le stress de me dire: “Est-ce que je vais avoir un club ou pas?”», assure-t-il.

Une Coupe ajoutée au palmarès

Du Danemark et d'Herning, où est basé le club de Midtjylland, il ne garde que de bons souvenirs. Même si la vie au quotidien n'a pas toujours été facile. «La vie en dehors du football était quand même assez compliquée pour moi. Surtout quand tu viens d'une ville comme Londres. C'est complètement différent là-bas. On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, limite rien», rigole le Genevois. «L'accès au club, à la région, est compliqué depuis la Suisse. T'as un petit aéroport qui n'a pas beaucoup de destinations. Du coup, je n'ai pas eu beaucoup de visites. Mes potes ne sont pas vraiment venus. Et ma famille aussi, du coup.»

Sur le plan sportif, tout s'est plutôt bien passé. «On a réalisé un très beau parcours en Europa League cette saison. On a créé l'histoire au Danemark parce qu'aucune équipe n'était allée aussi loin dans une compétition européenne. On a remporté des victoires contre de grandes équipes, notamment Nottingham. J'ai découvert une nouvelle culture, rencontré de bonnes personnes. Je pense que le chapitre s'est bien terminé, même si j'aurais voulu un peu plus. Mais je suis quand même content de mon passage au Danemark», explique le latéral droit, qui regrette tout de même de ne pas avoir pu remporter le titre de champion cette saison. Aarhus a été sacré pour la première fois depuis 1986.

Un désir de Big Five

«Sur le papier, on était de loin la meilleure équipe. Mais on a eu une longue, longue saison avec énormément de matches. Je pense qu'on en a joué 18 de plus qu'Aarhus. Et en mars-avril, on a payé les retombées de cette saison intense. Mais on ne va pas se cacher derrière ça», tempère le Genevois, qui se tourne maintenant vers la suite.

Sa prochaine destination? Il ne la connaît pas encore. Mais Kevin Mbabu a un désir. «Trouver un club du Big Five (ndlr: les cinq grands championnats, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). Du coup, on y travaille et j'espère avoir la réponse d'ici quelques semaines», confie-t-il, lui qui compte 91 matches de Bundesliga (Wolfsburg et Augsburg) et 9 de Premier League (Newcastle et Fulham). Un retour en Suisse n'est toutefois pas complètement exclu. «J'ai juste cela comme priorité au jour d'aujourd'hui. Je pense encore avoir le niveau pour jouer dans un club du Big Five. Je l'ai notamment remarqué en Europa League.»

«Je n'ai pas pris ma retraite internationale»

S'il ne dispose pas encore d'offres concrètes, le latéral explique avoir déjà été approché par plusieurs clubs. «Si quelque chose de concret arrive sur la table d'une équipe du Big Five et qu'il y a une autre offre du championnat suisse, je pense que je pencherai plus du côté du Big Five si le projet, évidemment, est bon et que je sens que ça pourrait bien se passer là-bas.»

Pas sélectionné pour la Coupe du monde à venir, et plus convoqué depuis novembre 2024, Kevin Mbabu espère que son futur choix de club lui permettra de retrouver la Nati. «Je n'ai pas pris ma retraite internationale. Du coup, retrouver un club du Big Five et être performant va peut-être m'aider à retrouver l'équipe de Suisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif numéro un. L'objectif maintenant est de trouver dans les prochaines semaines un beau projet. Et ensuite, me concentrer avec mon nouveau club, m'adapter et performer. Si l'équipe suisse revient toquer à ma porte, je serai très content de retourner représenter le pays.»