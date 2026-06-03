Lens accueillera le Trophée des champions face au PSG

Le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France, accueillera le Trophée des champions qui l’opposera au PSG, champion de France, le 16 août au stade Bollaert-Delelis, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnelle. Disputée à l’étranger ces deux dernières saisons, cette rencontre entre le vainqueur du championnat et l’équipe titrée dans la coupe nationale aura lieu en France cette année.

«À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants des deux clubs, le RC Lens a été désigné pour accueillir l’édition 2026-2027 du Trophée des Champions», a indiqué l’instance dans un communiqué.

Également dauphin des Parisiens en championnat et longtemps à la lutte pour le titre, les Lensois s’étaient inclinés 2-0 à Bollaert face au PSG le 13 mai dernier. Ils ont ensuite remporté la Coupe de France face à Nice (3-1, le 22 mai), une semaine avant que le PSG ne décroche son deuxième titre de champion d’Europe consécutif, face à Arsenal.