Thoune ne conserve pas Kastriot Imeri
Le FC Thoune renonce à lever l’option d’achat de Kastriot Imeri. Le milieu offensif, arrivé en prêt des Young Boys en août 2025, a été titularisé à 19 reprises lors de la saison de championnat qui vient de s’achever, inscrivant six buts et délivrant huit passes décisives.
«Kastriot Imeri s’est parfaitement intégré à l’équipe dès son arrivée et a joué un rôle clé dans le succès collectif de Thoune, couronné par le titre de champion», a déclaré le club bernois dans un communiqué. Après une «analyse de la situation», la direction du FC Thoune a décidé de ne pas lever l’option d’achat. Le Genevois de 25 ans est sous contrat avec les Young Boys jusqu’en 2027.
Lens accueillera le Trophée des champions face au PSG
Le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France, accueillera le Trophée des champions qui l’opposera au PSG, champion de France, le 16 août au stade Bollaert-Delelis, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnelle. Disputée à l’étranger ces deux dernières saisons, cette rencontre entre le vainqueur du championnat et l’équipe titrée dans la coupe nationale aura lieu en France cette année.
«À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants des deux clubs, le RC Lens a été désigné pour accueillir l’édition 2026-2027 du Trophée des Champions», a indiqué l’instance dans un communiqué.
Également dauphin des Parisiens en championnat et longtemps à la lutte pour le titre, les Lensois s’étaient inclinés 2-0 à Bollaert face au PSG le 13 mai dernier. Ils ont ensuite remporté la Coupe de France face à Nice (3-1, le 22 mai), une semaine avant que le PSG ne décroche son deuxième titre de champion d’Europe consécutif, face à Arsenal.
Rasmus Hojlund officiellement joueur de Naples
L’international danois Rasmus Hojlund est officiellement un joueur de Naples. Il était prêté au vice-champion d’Italie la saison dernière par Manchester United.
Depuis son arrivée l’été dernier dans le sud de l’Italie, Hojlund a inscrit 16 buts en 44 matches toutes compétitions confondues et l’attaquant de 23 ans a relancé sa carrière après avoir échoué à s’imposer à Manchester United.
Selon le site spécialisé Transfermarkt, Naples va débourser 44 millions d’euros pour Hojlund, pour qui Manchester United avait versé près de 80 millions d’euros à l’Atalanta en 2023.
Fabian Schär prolonge à Newcastle
Début janvier, Fabian Schär s'est blessé à la cheville. L'ex-international suisse n'a donc pas pu disputer le moindre match lors de la deuxième moitié de la saison. Son avenir à Newcastle était donc incertain, son contrat n'étant valable que jusqu'à la fin du mois de juin.
Schär a désormais clarifié la suite de son parcours: il restera à Newcastle. Comme l'a annoncé le club, le défenseur central a signé un nouveau contrat. Celui-ci court jusqu'à la fin de la saison 2026/27. «Ici pour rester», commente Newcastle. Schär joue au sein du club de Premier League depuis 2018 et a jusqu'à présent disputé plus de 250 matchs pour les Magpies.
Valmir Matoshi choisit le Kosovo
L'ancien international suisse M21 Valmir Matoshi joue désormais pour le Kosovo. Le milieu de terrain de 22 ans du FC Thoune a fait ses débuts avec l'équipe nationale A du Kosovo dimanche lors d'un match amical en Tchéquie.
Né à Thoune, Valmir Matoshi s'est illustré cette saison en tant que pilier du surprenant champion. En 34 matches, il a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives. Il avait disputé dix matchs avec les équipes nationales juniors suisses en 2023 et 2024.
En changeant de nationalité footballistique, passant de la Suisse au Kosovo, Matoshi suit les exemples récents d’Albian Hajdari et de Leon Avdullahu. Dimanche, cinq joueurs de l’équipe du Kosovo avaient commencé leur carrière avec les équipes espoirs helvétiques.
(Source: ATS)
Xamax renforce sa défense
Neuchâtel a annoncé mardi le recrutement de Modibo Camara, défenseur central mesurant 1m92. Agé de 22 ans, le Français formé à Strasbourg et Orléans évoluait au FC Bienne la saison passée, où il a disputé 25 rencontres de Promotion League.
Source: ATS
James Milner prend sa retraite
Le milieu de terrain anglais James Milner a annoncé lundi qu'il prenait sa retraite. Agé de 40 ans, il a disputé un record de 24 saisons et 658 matches en Premier League.
«Après 24 saisons de Premier League, cela semble être le bon moment pour mettre un terme à ma carrière de joueur», a écrit sur son compte Instagram Milner, qui évoluait depuis trois ans à Brighton après avoir connu ses heures de gloire avec Manchester City (2010-2015) puis Liverpool (2015-2023).
James Millner a remporté deux premiers titres de champion d'Angleterre avec le club mancunien, puis un troisième avec les Reds, où il a également gagné une Ligue des champions, en 2019. Avec Brighton, il termine sur une 8e place en Premier League, au terme d'une saison où il a disputé 22 rencontres dont 20 en championnat.
Source: ATS
Le LOSC confie son banc à Davide Ancelotti
Le LOSC a officialisé ce 1er juin 2026 la nomination de Davide Ancelotti, fils du célèbre entraîneur Carlo Ancelotti, au poste d’entraîneur principal. Le technicien italien de 36 ans signe un contrat de deux ans et succède à Bruno Genesio.
Ancien adjoint au Real Madrid, au Bayern Munich et au Paris Saint-Germain, Davide Ancelotti prend sa première grande responsabilité en tant que numéro un en Europe, après un bref passage à Botafogo en 2025.
Selon «SO FOOT», son nom circulait déjà depuis plusieurs semaines pour reprendre le projet lillois. «Le projet du LOSC me correspond, avec une identité claire, des exigences et du travail dur», a-t-il déclaré. Le président Olivier Létang s’est dit «extrêmement heureux» de son arrivée.
Saint-Gall engage Leon Frokaj
Leon Frokaj rejoint le FC Saint-Gall. Le vainqueur de la Coupe de Suisse 2026 a annoncé lundi que le milieu de terrain formé au FC Bâle avait signé un contrat de quatre ans. Le joueur de 21 ans a passé la saison dernière au FC Aarau, en Challenge League.
Source: ATS
Nice se maintient en Ligue 1
Nice jouera toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Dans un barrage retour de tous les dangers disputé à huis clos, les Niçois ont battu Saint-Etienne 4-1. Mardi, Nice avait obtenu le nul 0-0 dans le Forez. Trois buts tardifs de Boudache (81e) et Wahi (87e et 92e) ont permis à la formation dirigée par Claude Puel de passer l’épaule.