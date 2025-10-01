Jürgen Klopp n'est pas près de retrouver un banc

Directeur du football au sein de la galaxie Red Bull, Jürgen Klopp occupe un rôle totalement différent désormais. La proximité avec le terrain et les joueurs ne semble pas lui manquer, à la déception de certains clubs.

Employé Redbull, Jürgen Klopp découvre une nouvelle vie. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

«Si je dois vous répondre aujourd'hui, non, je ne veux plus travailler comme entraîneur. Rien n'est arrêté, peut-être que je changerai d'avis. Mais c'est en tout cas ce que je pense maintenant. Rien ne me manque.» Entraîneur vedette de Liverpool et de Dortmund, l'allemand a accordé un entretien à «The Athletic», en ce début de semaine. Tantôt annoncé par certains médias proche du Real Madrid, d'Al-Ittihad ou encore l’AS Rome, Jürgen Klopp semble aujourd'hui bien loin de retrouver un banc.

Jürgen Klopp prend désormais part à des activités extra-footballistiques. Photo: Getty Images

Il retrouve une «vraie» vie sociale

«En près de 25 ans, je suis allé deux fois à un mariage: le mien, et l’autre il y a deux mois. En 25 ans, je suis allé quatre fois au cinéma, toutes ces huit dernières semaines. C’est agréable de pouvoir le faire maintenant. J’ai voyagé dans tellement de pays différents en tant qu’entraîneur sans jamais rien voir de ces endroits: juste l’hôtel, le stade et le terrain d’entraînement. Auparavant je n'avais pas besoin de ça. Maintenant oui.»

En Allemagne, sa décision de rejoindre la galaxie Red Bull a suscité certaines critiques et moqueries. Le club allemand du RB Leipzig y est vivement critiqué, pour sa gestion et ses valeurs jugées un peu trop commerciales. Pour Redbull, l'entraîneur de 58 ans est chargé de superviser la stratégie globale des six clubs du groupe, en plus du développement des talents et de la formation des entraîneurs.