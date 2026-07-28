Après une recherche marquée par plusieurs refus et de nombreux rebondissements, la Fédération italienne a choisi Roberto Mancini comme nouveau sélectionneur. Claudio Ranieri devient, lui, directeur technique.

Petar Djordjevic

La Fédération italienne de football a trouvé son nouveau sélectionneur. Roberto Mancini reprend les rênes de la Squadra Azzurra, a annoncé mardi le président de la fédération, Giovanni Malagò , à l'issue d'une réunion de la direction. Dans le même temps, Claudio Ranieri a été nommé directeur technique en remplacement de Paolo Maldini. Cette décision met un terme à une recherche d'entraîneur particulièrement mouvementée.

Au départ, la fédération espérait convaincre Pep Guardiola, mais l'Espagnol a décliné l'offre. Carlo Ancelotti n'était lui non plus pas intéressé par le poste. Paolo Maldini et son conseiller Leonardo Nascimento avaient alors jeté leur dévolu sur Andrea Pirlo. Mais ses liens avec le bookmaker russe Fonbet ont finalement compromis sa candidature.

Une recherche mouvementée

Giovanni Malagò a finalement refusé de valider la nomination d'Andrea Pirlo. Une décision qui a provoqué le départ de Paolo Maldini et de Leonardo Nascimento, lesquels ont présenté leur démission après seulement 16 jours en fonction. Selon la «Gazzetta dello Sport», il ne restait alors plus que deux candidats en lice: Antonio Conte et Roberto Mancini.

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C'est finalement ce dernier qui a été choisi. Roberto Mancini connaît bien la sélection italienne, qu'il a déjà dirigée entre 2018 et 2023 avant de quitter son poste pour prendre les commandes de l'équipe nationale d'Arabie saoudite. Sa mission sera désormais de relancer une Squadra Azzurra en quête de renouveau et de lui permettre de retrouver les sommets.