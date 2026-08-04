Hervé Renard nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire

Le Français Hervé Renard a été nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire. La Fédération a annoncé mardi qu'il succédait à Emerse Faé.

ATS Agence télégraphique suisse

Âgé de 57 ans, Renard, qui a brièvement dirigé la Tunisie lors du Mondial 2026 en étant arrivé en pleine compétition, avait déjà occupé ce poste entre 2014 et 2015, avec à la clé une Coupe d'Afrique des nations remportée en 2015.

Le Français, dont l'arrivée avait été annoncée dès mardi par le journal «Le Parisien», prend la suite de Faé, non reconduit par la FIF malgré une Coupe d'Afrique des nations remportée en 2024 et une qualification en 16e de finale lors du Mondial 2026, une première dans l'histoire du pays.

Renard, qui a dirigé au cours de sa carrière de nombreuses sélections, avait pris la tête de la Tunisie à la suite du lourd revers contre la Suède (5-1) lors du premier match des Aigles de Carthage au Mondial, une déroute qui avait coûté sa place à Sabri Lamouchi. Il a officié à deux reprises, avec deux défaites à la clé, contre le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1).

Double vainqueur de la CAN

Libre de tout contrat après ce court intérim, Hervé Renard retrouve onze ans plus tard le banc de la Côte d'Ivoire où il jouit d'une très grande popularité, gagnée grâce au sacre de la CAN 2015 avec la génération de Yaya Touré, après près de 25 ans de disette.

Déjà vainqueur de la CAN trois ans plus tôt avec la Zambie, le technicien s'est bâti une réputation solide sur le continent africain où il a multiplié les expériences à la tête d'équipes nationales (Ghana, Angola, Maroc...).

Il a toutefois connu ces dernières années des expériences plus mitigées notamment à la tête de la sélection saoudienne, dont il a été limogé en avril malgré une qualification au Mondial 2026, ou sur le banc de l'équipe de France féminine, avec laquelle il a atteint les quarts des JO 2024 à Paris. Hervé Renard est attendu à Abidjan dans les prochains jours afin de prendre officiellement ses fonctions, a précisé la fédération ivoirienne.