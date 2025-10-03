Gareth Southgate prêt à discuter avec Manchester United

Le capitaine du PSG Marquinhos, touché à la cuisse, absent plusieurs semaines

Le capitaine du PSG, Marquinhos, blessé au «quadriceps gauche», sera absent «ces prochaines semaines», a annoncé vendredi le club de la capitale, privé déjà de trois joueurs importants de l'effectif à cinq jours du choc contre le Barça en Ligue de champions.

Le club n'a pas précisé quand s'est produite la blessure du Brésilien, qui a joué la totalité du «classique» face à l'OM lundi soir (défaite 1-0). Il était aussi aligné mercredi dernier en Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.

Contacté par l'AFP, le PSG n'a pas répondu dans l'immédiat. Le défenseur central rejoint à l'infirmerie Ousmane Dembélé (cuisse), Désiré Doué (mollet) et Joao Neves (cuisse), qui «poursuivent leurs processus de rééducation», a précisé le PSG dans un communiqué médical.

Tous étaient absents vendredi matin à la séance collective au cours de laquelle le milieu Fabian Ruiz a couru à l'écart du groupe, a constaté l'AFP, à la veille du match face à Auxerre en Ligue 1 au Parc des princes.

Victime d'une fatigue musculaire à une cuisse la semaine dernière et absent à Marseille, Bradley Barcola était, lui, présent à l'entraînement, tout comme de nombreux jeunes du centre de formation.

Ces absences sont un coup dur pour le PSG, qui affronte mercredi le FC Barcelone en Ligue des champions, puis Lille en Ligue 1 le 5 octobre.