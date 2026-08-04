Un nouveau job pour le Capverdien Bubista
L'entraîneur capverdien Pedro Leitao Brito, dit Bubista, a été nommé mardi entraîneur du club marocain RS Berkane pour deux saisons, a annoncé le club. Il a fait sensation en emmenant son pays jusqu'en 16es de finale du Mondial cet été.
La nomination de Bubista, du nom créole de son île natale de Boa Vista dans l'archipel du Cap-Vert, a été décidée «après le succès de son expérience précédente à la tête de la sélection nationale du Cap-Vert», souligne le club marocain sur sa page Facebook, lui souhaitant «plein de succès».
Sous la houlette de l'entraîneur capverdien de 56 ans, les Requins bleus ont réussi l'exploit de se hisser cet été jusqu'en 16es de finale pour leur première Coupe du monde. La Fédération du Cap-Vert n'a pas annoncé à ce stade s'être séparée de Bubista.
Pedro Leitao Brito remplace le Tunisien Mouine Chaâbani qui a été nommé à la tête de la sélection de Tunisie. Le RS Berkane a été vice-champion du Maroc cette saison et demi-finaliste de la Ligue des Champions africaine.
Le FCZ se sépare de son coach
Le FC Zurich féminin se sépare de son entraîneur principal, Renato Gligoroski, à trois jours seulement du début de la saison de la Women's Super League. Comme l'indique le club, cette séparation immédiate s'explique par des divergences de vue concernant l'évolution sportive de l'équipe.
L'Autrichien entraînait les Zurichoises depuis l'été 2024. Jusqu’à ce qu’un successeur soit trouvé, l’équipe sera encadrée par le directeur technique Alessandro Mangiarratti, en collaboration avec la coordinatrice sportive Diane Caldwell. Les femmes du FCZ entameront la saison de Super League vendredi à l'extérieur contre le promu Yverdon-Sport.
Servette Chênois s'impose aisément lors de son premier match
Le Servette Chênois a maîtrisé son sujet pour son premier match officiel de la saison. Les Genevoises ont aisément franchi le premier obstacle sur la route de la Ligue des champions en dominant le Dynamo-BSUPC Minsk 3-0 en demi-finale du 2e tour qualificatif.
C'est la toute jeune Garance Nein (16 ans), formée au club, qui a débloqué la situation face au champion du Bélarus à la 54e minute. Les autres buts ont été inscrits par Laura Strik (58e) et Paola Hernandez (60e), toutes deux recrutées cet été par le club genevois.
Le vainqueur de ce mini-tournoi organisé au Kazakhstan décrochera son ticket pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des champions. En finale, Servette affrontera vendredi le vainqueur du match opposant les Islandaises de Breidablik aux Kazakhes d’Aktobe.
Marc-André ter Stegen prêté à l'Ajax
Marc-André ter Stegen évoluera à l'Ajax d'Amsterdam la saison prochaine. Le gardien de 34 ans est prêté pour un an par le FC Barcelone au club néerlandais, ont annoncé les deux équipes.
Sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick, Ter Stegen a perdu sa place de titulaire au FC Barcelone et n'a plus aucune perspective au sein du Barça. L'Allemand avait ainsi été prêté dès l’hiver dernier à Gérone, qui a connu la relégation, afin d'obtenir du temps de jeu dans l'optique de la Coupe du monde.
L'ancien portier de Mönchengladbach s'est cependant blessé à une cuisse dès son deuxième match avec Gérone, ce qui a mis fin à ses espoirs de disputer le Mondial. Sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2028, il pourrait retrouver le FC Sion en barrage de Conference League cet été avec l'Ajax.
Chelsea engage le milieu anglais Jordan Henderson
Chelsea a annoncé lundi la signature du milieu de terrain de 36 ans Jordan Henderson jusqu'en 2028. L'international anglais évoluait déjà en Premier League, à Brentford.
L'ancien capitaine de Liverpool faisait partie de l'effectif de l'Angleterre lors du dernier Mondial mais n'a joué que quelques minutes. Il a signé un contrat de deux ans à Stamford Bridge où il rejoindra le groupe entraîné par Xabi Alonso.
«Vu la dimension du club, l'entraîneur, pour lequel j'ai une immense admiration, et la qualité des joueurs, c'était une énorme opportunité que je ne pouvais pas refuser», a déclaré Henderson dans le communiqué du club annonçant son recrutement.
Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions avec Liverpool, Henderson avait quitté Anfield pour le club saoudien d'Al-Ettifaq en 2023, avant de rejoindre l'Ajax d'Amsterdam six mois plus tard. Il est revenu en Premier League à Brentford l'an passé.
Les Blues ont dépensé cet été un montant record pour un club britannique, 117 millions de livres (136,5 millions d'euros), pour recruter Morgan Rogers à Aston Villa le mois dernier. Ils ont également fait venir le défenseur français Maxence Lacroix ainsi que le défenseur de l'Atalanta Marco Palestra.
Chelsea, dixième seulement de Premier League la saison dernière, n'est qualifié pour aucune compétition européenne.
La légende Edin Dzeko prolonge avec Schalke
Edin Dzeko (40 ans) a prolongé son contrat d'une saison jusqu'à l'été 2027 avec Schalke 04, a annoncé lundi le club allemand. L'international bosnien a rejoint la formation en début d'année et l'a aidé à remonter en Bundesliga.
Arrivé dans la Ruhr en janvier 2026 en provenance de la Fiorentina, Edin Dzeko était sous contrat avec les «Königsblauen», les Bleus roi (couleurs et surnom de Schalke), jusqu'à la fin de la saison 2025/26. Lundi, il s'est engagé pour une année de plus jusqu'au 30 juin 2027.
«Depuis janvier, j'ai joué à Schalke avec une super équipe et devant des supporters fantastiques. La remontée en Bundesliga fait partie des moments forts de ma carrière. J'ai encore faim. Et je veux aussi aider notre équipe en Bundesliga», a expliqué Edin Dzeko, cité dans le communiqué de Schalke 04.
Cet été, Edin Dzeko a participé à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec la Bosnie-Herzégovine, après avoir éliminé l'Italie en mars en barrages européens. Le parcours bosnien au Mondial s'était arrêté en 16es de finale, avec une défaite contre les États-Unis (2-0).
Les anciens attaquants de Saint-Gall ont un nouvel employeur
Deux anciens attaquants du FC Saint-Gall ont trouvé un nouvel employeur. Alors que Willem Geubbels quitte le Paris FC pour rejoindre l'US Lecce en Serie A, Emmanuel Latte Lath évoluera désormais à l'Union Berlin.
Ce transfert d'Emmanuel Latte Lath vers le club de Bundesliga, entraîné par Mauro Lustrinelli, le coach du champion de Suisse Thoune, s'effectue sous forme de prêt avec option d'achat depuis le club de MLS Atlanta United. Après une saison décevante, l’Ivoirien de 27 ans fait donc son retour en Europe.
La saison dernière, Wiilem Geubbels a quant à lui disputé 24 matches pour le Paris FC la saison dernière en Ligue 1, au cours desquels il a cumulé cinq buts. Il vient de signer avec Lecce un contrat valable jusqu’en 2030, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.
Simon Sohm signe à Venise
Simon Sohm passe de la Fiorentina à Venise, un néo-promu, pour enrichir son expérience en Serie A. L'international suisse de 25 ans a déjà porté les couleurs de Parme, où il s'était révélé avant d'être transféré à Florence l'an dernier pour 15 millions d'euros, et de Bologne, où il a fait l'objet d'un prêt de six mois en début d'année.
Séléctionné à quatre reprises par Murat Yakin, Simon Sohm ne figurait pas dans la sélection suisse lors de la Coupe du monde.
Sergio Cordova prêté en Turquie
Young Boys prête son attaquant Sergio Cordova avec une option d'achat. Le Vénézuélien de 28 ans rejoint le Batman Petrolspor, club de deuxième division turque, jusqu'à la fin de la saison.
Sergio Cordova, qui a marqué deux buts en 33 matchs avec YB, était déjà prêté à Saint-Louis City en fin de saison dernière.
Emerse Faé n'est plus sélectionneur des Eléphants
Emerse Faé n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a annoncé vendredi la Fédération ivoirienne de football (FIF). Son contrat n'a pas été renouvelé.
«Le contrat de M. Emerse Faé, sélectionneur de l'équipe nationale A de Côte d'Ivoire, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l'objet d'un renouvellement», a-t-elle écrit dans un communiqué.
La FIF a salué la contribution de M. Faé au «développement de l'équipe nationale ainsi que les résultats obtenus sous sa direction, qui demeureront une part importante de l'histoire récente du football ivoirien».
La Fédération ivoirienne précise qu'elle communiquera ultérieurement sur l'identité du futur sélectionneur ainsi que sur la composition de son encadrement technique.