Edoardo Bove, de l’arrêt cardiaque au but libérateur

Victime d’un arrêt cardiaque en 2024, Edoardo Bove rejoue en Angleterre. Mardi, l'Italien a marqué avec Watford, un premier but chargé d’émotion après des mois d’incertitude.

Petar Djordjevic

Edoardo Bove (23 ans) a sans doute inscrit mardi, contre Wrexham, le but le plus émouvant de sa carrière. L’Italien évolue depuis janvier à Watford, en Championship anglaise. Auparavant, Bove était sous contrat avec l’AS Roma en Serie A et avait été prêté à la Fiorentina. Mais en Italie, le joueur de 23 ans n’est plus autorisé à jouer. En cause: son défibrillateur.

Lors d’un match de Serie A en décembre 2024 entre la Fiorentina et l’Inter Milan, Bove s’est effondré sur le terrain, inanimé. L’Italien a été victime d’un arrêt cardiaque. Un défibrillateur lui a ensuite été implanté, ce qui a entraîné son exclusion des compétitions nationales. En effet, le règlement médical de la Serie A interdit l’utilisation de ce type de dispositif chez les footballeurs professionnels.

La Roma a ainsi mis fin au contrat de Bove. Après sa convalescence, l’Italien a choisi de rejoindre l’Angleterre, où il s’est engagé avec Watford en deuxième division, et compte désormais six apparitions officielles. Mardi, Bove a inscrit son premier but depuis son malaise de décembre 2024.

Sur les traces d’Eriksen

Le cas du joueur de 23 ans rappelle fortement le parcours de Christian Eriksen. Le Danois avait provoqué une vive inquiétude lors de l’Euro 2021 en s’effondrant pendant un match contre la Finlande. Lui aussi avait été victime d’un arrêt cardiaque et avait dû se faire implanter un défibrillateur.

Le milieu de terrain évoluait alors à l’Inter et, comme Bove, avait été interdit de jouer en Serie A. Eriksen avait lui aussi rejoint l’Angleterre, en signant à Manchester United, avant de s’engager en 2025 en Bundesliga, à Wolfsburg. Avec les Loups, il a disputé 24 matches cette saison, inscrivant deux buts et délivrant six passes décisives.