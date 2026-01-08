Plusieurs espoirs helvétiques brillent au sein des équipes de jeunes de clubs évoluant dans les meilleurs championnats européens. Blick fait le point pour savoir s'ils sont proches de passer en équipe première.

Carlo Emanuele Frezza

Alessandro Romano n'oubliera jamais l'Epiphanie 2026. Le jour de l'anniversaire de son père, à Lecce (Italie), région natale de sa mère, le Zurichois de 19 ans a fait ses débuts professionnels avec l'AS Rome, devenant le premier footballeur helvétique à porter le maillot des Giallorossi.

Pour le milieu de terrain, la nouvelle année ne pouvait pas mieux commencer. Mais il n'est pas la seule pépite helvétique à frapper à la porte de l'élite dans un club évoluant dans un championnat du top 5. Petit tour d'horizon.

Italie

Parmi les jeunes espoirs suisses évoluant en Italie, Alessandro Romano est celui qui affiche la plus haute valeur marchande sur transfermarkt, à un demi-million de francs suisses. Fils d'Umberto Romano (53 ans), entraîneur adjoint du Torino (Serie A), il est également le plus proche de passer professionnel. Ses débuts mardi soir l'ont clairement démontré.

Bien que le Zurichois fasse partie de l'effectif de la Roma depuis quelques semaines, il devrait bientôt quitter la capitale, du moins jusqu'à l'été. Selon les informations de Blick, le milieu de terrain devrait être prêté pour la deuxième partie de la saison afin d'acquérir de l'expérience au niveau professionnel.

Outre Alessandro Romano, quatre autres Suisses caressent l'espoir de devenir professionnels en Italie. Dion Cakolli (18 ans) joue à l'Atalanta et forme avec l'Italien Nicolò Baldo (19 ans) l'un des duos d'attaquants les plus prolifiques de la Primavera, la ligue italienne espoir. Il attend toutefois toujours sa première sélection avec les adultes. Tout comme le défenseur gauche Joachim Williamson (18 ans), prêté par le GC à l'Inter, ainsi que le défenseur central Haris Kozarac (19 ans) et le milieu de terrain Marouane Calame (19 ans), qui jouent tous deux à Lecce.

Allemagne

C'est chez notre voisin du nord que la Suisse compte le plus grand nombre de représentants au sein des équipes de jeunes. Six pour être précis. Rouven Tarnutzer (18 ans) est sans doute le plus prometteur. Originaire de Schaffhouse, il évolue actuellement en équipe nationale M19 avec les M23 de Freiburg et espère recevoir sa première convocation en Bundesliga l'année prochaine. Sa progression a été freinée par une blessure à un genou. Théodore Pizarro (17 ans) et Mladen Mijajlovic (17 ans), tous deux participants au Championnat du monde M17, ont encore du chemin à faire avant de pouvoir jouer en équipe première. Tous deux appartiennent actuellement aux M19 de Freiburg.

Miguel Adje (17 ans) est un autre jeune talent prometteur. L'arrière gauche de l'équipe U19 de Dortmund devait initialement participer à la Coupe du Monde M17, mais il s'est blessé à l'aine lors du dernier match amical avant le tournoi. Il est l'un des rares joueurs nés en 2008 à être régulièrement titulaire avec les M19 de Dortmund. Pour l'instant, il se concentre sur son intégration dans cette catégorie d'âge.

Miguel Adje, dont le père est Zurichois, est né et a grandi en Allemagne. De ce fait, il est considéré comme un véritable pur produit du centre de formation du Borussia Dortmund. Il peut évoluer à tous les postes sur l'aile. Par ailleurs, malgré une musculature encore en développement, il impressionne déjà par sa vitesse de pointe supérieure à 35 km/h.

Zidan Tairi (18 ans) est plus proche que jamais d'une percée professionnelle, compte tenu de son jeune âge. L'ancien joueur des équipes de jeunes du FCZ évolue depuis un an à l'académie du TSG Hoffenheim, où il joue actuellement avec les M19. Le milieu offensif devrait intégrer l'équipe des M23 cette année. Il y a donc encore du chemin à parcourir avant d'espérer fouler les pelouses de Bundesliga.

La situation est similaire pour Leny Meyer, 21 ans. Le fils du directeur sportif de Lucerne, Remo Meyer, est titulaire indiscutable à Stuttgart II en 3e division allemande (16 apparitions/3 passes décisives). Cependant, en raison de son âge, il devra franchir un cap cette année. Lundi, il a bénéficié de quelques minutes de jeu avec l'équipe première lors du match amical contre le FC Lucerne .

France

Doté de la double nationalité, Max Corbon, 18 ans, n'a pourtant jamais vécu en Suisse. Né à Martigues, près de Marseille, ce Franco-Suisse a rejoint l'Olympique de Marseille à l'âge de onze ans. Cet automne, Max Corbon a signé son premier contrat professionnel et est désormais lié à l'OM jusqu'en 2029. Ce milieu de terrain polyvalent est considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation et est sur le point d'intégrer l'équipe première.

Tidiane Diallo (17 ans) est également très prometteur aux yeux des experts. Cet Helvético-Guinéen, originaire du canton de Neuchâtel, a quitté la Suisse en 2021 pour poursuivre sa formation à Besançon. Cet été, le défenseur central a signé un contrat avec Montpellier, club de Ligue 2, jusqu'en 2028. Diallo évolue actuellement avec l'équipe M19.

Un autre joueur helvétique évoluant en France est Sirak Samson Bein (18 ans), lui aussi défenseur central. Ce géant de 2,04 mètres a rejoint Monaco en provenance de Lausanne en 2024. Possédant la double nationalité suisse et érythréenne, il fait partie de l'équipe de Suisse M19. Avant de pouvoir intégrer la première équipe de l'ASM, il doit encore franchir quelques étapes.

Pour Joss Marques, en revanche, le temps semble s'écouler. Il y a plus d'un an, le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat de quatre ans avec Lyon. Mais il a beaucoup de mal à se faire sa place dans le groupe Pro 2 et son avenir sportif s'annonce difficile.

Espagne

Ibrahim Babayev, 17 ans, ne figure pas encore officiellement sur cette liste, puisqu'il n'a pas encore évolué au plus haut niveau chez les jeunes. Cependant, tout joueur formé à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, mérite d'être mentionné, quel que soit son âge. Ce Genevois fait actuellement partie de l'équipe nationale des moins de 18 ans. On ignore si Babayev jouera un jour pour la Suisse: il possède également la nationalité azerbaïdjanaise et compte déjà sept sélections avec l'équipe des moins de 17 ans de ce pays.

Lou Marley White, quant à lui, rêve de jouer pour la Suisse. Fils du reggaeman William White, il est né à Winterthour, a grandi dans l'Oberland bernois et a déménagé avec sa famille à Barcelone à l'âge de neuf ans, où il a intégré le centre de formation du Barça. L'ailier de 18 ans possède la double nationalité suisse et barbadienne, son père étant originaire des Caraïbes. Il a signé à Gérone cet été et s'est déjà entraîné avec l'équipe première. Il n'a pas encore joué pour les sélections suisses de jeunes, mais cela ne devrait pas tarder.