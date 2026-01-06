Alessandro Romano fait ses débuts en Serie A

Blick Sport, ATS
Le fils d'Umberto Romano, ancien entraîneur du FC Zurich et de Winterthour, avait signé avec les juniors romains à l'été 2022, en provenance de Winterthour. Il a paraphé un premier contrat professionnel voici un peu moins d'un an.
Déjà sur le banc lors des deux dernières journées de Serie A, il est finalement entré mardi. L'AS Rome menait déjà 2-0 quand Alessandro Romano a été appelé à remplacer Artem Dovbyk. De magnifiques débuts professionnels, sous un maillot romain iconique, pour ce jeune milieu de terrain défensif prometteur.
