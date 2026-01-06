DE
FR

Un jeune Suisse à l'AS Rome
Alessandro Romano fait ses débuts en Serie A

Le jeune joueur suisse de 19 ans a fait ses débuts en Serie A mardi. Le Zurichois est entré à la 86e, dans la victoire 2-0 de l'AS Rome face à Lecce.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
1/2
Alessandro Romano est apparu mardi pour la première fois sous le maillot romain.
Photo: AS Roma via Getty Images
Blick Sport, ATS

Le fils d'Umberto Romano, ancien entraîneur du FC Zurich et de Winterthour, avait signé avec les juniors romains à l'été 2022, en provenance de Winterthour. Il a paraphé un premier contrat professionnel voici un peu moins d'un an.

Déjà sur le banc lors des deux dernières journées de Serie A, il est finalement entré mardi. L'AS Rome menait déjà 2-0 quand Alessandro Romano a été appelé à remplacer Artem Dovbyk. De magnifiques débuts professionnels, sous un maillot romain iconique, pour ce jeune milieu de terrain défensif prometteur.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
17
23
39
2
Milan AC
Milan AC
17
15
38
3
SSC Naples
SSC Naples
17
13
37
4
AS Rome
AS Rome
19
10
36
5
Juventus Turin
Juventus Turin
1:0
19
9
36
6
Côme 1907
Côme 1907
18
14
33
7
Bologne FC
Bologne FC
17
8
26
8
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
18
2
25
9
Lazio Rome
Lazio Rome
18
4
24
10
Sassuolo
Sassuolo
0:1
19
0
23
11
Torino FC
Torino FC
18
-8
23
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
18
-11
22
13
US Cremonese
US Cremonese
18
-3
21
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parme Calcio
Parme Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
US Lecce
18
-13
17
17
Genoa CFC
Genoa CFC
18
-10
15
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
18
-10
12
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
17
-15
12
19
Pise SC
Pise SC
19
-15
12
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus