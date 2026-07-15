Dani Alves devra verser 2,25 millions de dollars à son ancien club
Le joueur de football Dani Alves a été débouté par le Tribunal fédéral, qui a confirmé la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS). Le Brésilien devra verser 2,25 millions de dollars (1,82 millions de francs) à son ancien club mexicain pour l’indemniser de la rupture de leur contrat.
Dani Alves (de son vrai nom Daniel Alves Da Silva) avait été licencié par le Club Universidad Nactional (plus communément appelé Los Pumas), l’un des clubs de foot de la ville de Mexico.
Ce licenciement faisait suite à l’arrestation en janvier 2023 du joueur brésilien par les autorités espagnoles qui lui reprochaient d’avoir violé une jeune femme dans une discothèque barcelonnaise lors du Réveillon 2022. En 2024, un tribunal catalan l’avait condamné en première instance à quatre ans et demi de prison. L’affaire est toutefois encore pendante devant la Cour suprême.
Selon le contrat conclu entre le joueur et son club, ce dernier pouvait résilier immédiatement les relations contractuelles si celui-ci était impliqué dans un scandale. De surcroît, face à une telle résiliation anticipée, la star brésilienne devait verser au club une indemnité d’un montant de cinq millions de dollars.
En 2023, le club a saisi le TAS en réclamant au joueur ce montant à titre d’indemnité pour la résiliation du contrat. Selon la sentence du TAS rendue en 2025, le joueur devaitbel et bien verser à Los Pumas un montant de 2,25 millions de dollars.
L’ailier d’YB Ebrima Colley signe à Konyaspor
Ebrima Colley quitte les Young Boys. L’attaquant gambien a été prêté au club turc de Konyaspor, a annoncé la formation bernoise. Il était arrivé à YB en septembre 2023.
Thomas Meunier rejoint Granit Xhaka
En fin de contrat avec Lille, l’expérimenté latéral droit international belge Thomas Meunier a rejoint Sunderland jusqu’en 2028, a annoncé mercredi le club de Granit Xhaka .Meunier, 34 ans et 83 sélections avec les Diables rouges, était arrivé en 2024 au Losc, en provenance du club turc de Trabzonspor.
L’ancien joueur de Bruges, du PSG ou de Dortmund est devenu un des cadres lillois, avec au total 81 matches disputés pour les Dogues, qui ont décroché la qualification pour la Ligue des champions en terminant troisièmes de Ligue 1 la saison dernière.
Sélectionné avec la Belgique au Mondial 2026, Meunier a disputé trois rencontres, sans rentrer en jeu lors du quart de finale, où les joueurs de Rudi Garcia se sont inclinés contre l’Espagne (2-1).
A Sunderland, il évoluera sous les ordres du Français Régis Le Bris, qui après avoir fait monter les Black Cats en première division à son arrivée en 2024-2025, a atteint la 7e place de la Premier League l’année suivante, obtenant au passage une qualification pour l'Europa League.
Melvine Malard quitte Manchester United pour Chelsea
L’attaquante internationale française Melvine Malard, déterminante dans le parcours de qualification des Bleues pour le Mondial-2027, va quitter Manchester United pour rejoindre Chelsea, a appris l’AFP mercredi d’une source proche des négociations.
La buteuse de 26 ans évoluait à Manchester depuis deux saisons, dont un dernier exercice où elle a inscrit 10 buts en championnat et en Ligue des champions. Chez les Blues, qui ont terminé à la troisième place de WSL la saison dernière, Malard va retrouver sa coéquipière en équipe de France Sandy Baltimore.
En équipe nationale, la native de Saint-Denis a inscrit 14 buts en 41 sélections, dont quatre lors des éliminatoires pour le Mondial-2027 au Brésil, que les Bleues ont achevé à la première place de leur groupe. Lors de la dernière rencontre, face à l’Irlande à Grenoble début juin, Malard a marqué un retourné acrobatique somptueux pour offrir la victoire (1-0) et la qualification pour la Coupe du monde à la France.
Kadidiatou Diani rejoint Alexia Putellas
L’attaquante internationale française Kadidiatou Diani, qui a annoncé lundi son départ surprise d’OL Lyonnes, rejoint les London City Lionnesses, a annoncé mercredi le club anglais, propriété de Michele Kang qui détient également Lyon.Agé e de 31 ans, Diani (126 sélections et 32 buts avec les Bleues), a signé un contrat portant jusqu’en 2029.
«La Women’s Super League (WSL) est très compétitive et je suis impatiente de commencer ce nouveau chapitre» avec comme objectif une qualification en Ligue des champions, a déclaré Diani dans le communiqué du club.Elle était arriv ée à Lyon en 2023, en provenance du Paris SG. Touchée à un genou, elle a manqué la finale de la Ligue des champions perdue par l’OL Lyonnes contre Barcelone en mai (4-0).
London City Lionesses affiche lui toujours des ambitions élevées, malgré une décevante sixième place pour sa première saison en WSL, la première division anglaise. Le club londonien a ainsi annoncé ces dernières semaines les arrivées de la star espagnole et double Ballon d’Or (2021, 2022) Alexia Putellas (Barcelone), de la gardienne internationale anglaise Mary Earps (PSG), et de la défenseuse internationale espagnole Mapi Leon (Barcelone).
Il comptait déjà dans ses rangs de nombreuses autres internationales, dont les Françaises Delphine Cascarino et Grace Geyoro, la Suédoise Kosovare Asllani, la Japonaise Saki Kumagai ou encore la Néerlandaise Daniëlle van de Donk.
Vasovic rejoint à son tour Bruges
Après Yann Sommer et Cheveyo Tsawa, un troisième joueur suisse rejoint le Club Bruges. L’international M19 Andrej Vasovic a été engagé mercredi par le club belge, qui disputera la prochaine Ligue des champions. L’attaquant de 18 ans a inscrit 7 buts en 26 matches disputés sous le maillot du FC Lucerne, qui a annoncé ce transfert.
Leandro Trossard quitte Arsenal pour Besiktas
L'ailier international belge Leandro Trossard, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal la saison passée, quitte les Gunners pour rejoindre le club turc de Besiktas. La formation londonienne l'a annoncé mardi.
Après trois saisons et demie sous les couleurs d'Arsenal (36 buts et 34 passes décisives en 174 matches), Trossard (31 ans) a été «autorisé à se rendre à Istanbul pour passer une visite médicale et effectuer les démarches administratives pour son transfert», a écrit le club du nord de Londres dans un communiqué.
Tandis que les Gunners annoncent avoir trouvé un «accord sur le montant du transfert» avec Besiktas, le club stambouliote a partagé sur X un cliché du joueur vêtu de son nouveau maillot noir et blanc au côté du président du club Serdal Adali. Trossard a atteint avec la Belgique les quarts de finale du Mondial, où il a inscrit deux buts.
(ATS)
Kevin Spadanuda passe de Lucerne à Zurich
Kevin Spadanuda quitte le FC Lucerne pour rejoindre le FC Zurich. L'attaquant zurichois de 29 ans a signé un contrat portant jusqu'en 2028, annonce le club du Letzigrund.
Formé à Aarau, Kevin Spadanuda évoluait depuis 2023 à Lucerne après avoir tenté sa chance en Ligue 1 avec Ajaccio durant l'exercice 2022/23. Il a réussi 6 buts et 2 passes décisives la saison dernière en Super League avec le FCL.
(Source: ATS)
Thorgan Hazard signe au RC Lens
Thorgan Hazard (33 ans) s'est engagé avec Lens jusqu'en 2028, a annoncé lundi le deuxième de la Ligue 1 2025/26. L'attaquant international belge était libre de tout contrat depuis la fin de son bail à Anderlecht, où il a inscrit 15 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière.
(Source: ATS)
L'AC Milan renforce sa défense
Déjà actif sur le marché des transferts avec l'arrivée de Gonçalo Ramos, le club milanais a recruté vendredi le défenseur international espagnol Mario Gila. Il arrive de la Lazio. Formé au Real Madrid, Gila, 25 ans, s'est engagé jusqu'en 2031, a précisé le Milan dans son communiqué.
Selon le site spécialisé Transfermarkt, le club lombard a déboursé 30 millions d'euros pour le défenseur qui évoluait depuis 2022 à la Lazio Rome. Le club rossonero a déjà dépensé plus de 70 millions d'euros pour Gonçalo Ramos, avant-centre portugais en provenance du PSG.