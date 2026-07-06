Dan Ndoye a un nouvel entraîneur en club
Oliver Glasner est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, club de Dan Ndoye. L'Autrichien de 51 ans a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le 16e de la Premier League 2025/26, comme l'a annoncé le club lundi.
Glasner, qui occupait jusqu'à présent le poste d’entraîneur à Crystal Palace, succède au Portugais Vitor Pereira à la tête de Nottingham Forest. Le propriétaire du club est l’armateur grec Evangelos Marinakis. Glasner est le cinquième entraîneur de Forest en moins d’un an. Sous la houlette de Pereira, Nottingham s'était hissé jusqu'en demi-finales de l'Europa League.
Filipe Luis nommé entraîneur de l'AS Monaco
Filipe Luis (40 ans) a été nommé entraîneur de l'AS Monaco jusqu'en juin 2028, a annoncé lundi le club de Denis Zakaria et Philipp Köhn. Le Brésilien remplace le Belge Sébastien Pocognoli, limogé le 1er juin dernier.
En poste dans le club brésilien de Flamengo jusqu'au 3 mars dernier, date à laquelle il a été remercié en raison de désaccords avec son président et de résultats moins bons (11e du championnat), Filipe Luis y avait auparavant remporté la Coupe du Brésil 2024, la Supercoupe du Brésil 2025, le Campeonato Carioca 2025, le championnat du Brésil 2025 et surtout la Copa Libertadores 2025.
Ex-joueur de haut niveau passé par l'Atletico Madrid où il a été champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi, finaliste de la Ligue des champions et deux fois vainqueur de l'Europa League, Filipe Luis a également gagné la Copa America 2019 et la Coupe des Confédérations 2013 avec la sélection brésilienne pour laquelle il compte 44 sélections. En Principauté, il vivra sa première expérience d'entraîneur sur le Vieux continent.
Trois mois d'absence pour Kreshnik Hajrizi
Coup dur pour le FC Sion. Son défenseur central Kreshnik Hajrizi a été opéré des adducteurs et est indisponible pour environ trois mois, a annoncé le club valaisan lundi sur ses réseaux sociaux.
L'international kosovar de 27 ans a été opéré mercredi dernier à Bordeaux et va entamer sa rééducation en Valais, souligne le 4e du championnat 2025/26 de Super League. Le natif de Sierre, qui est arrivé à Tourbillon début 2025 lors du mercato hivernal, a été titularisé à 34 reprises lors de l'exercice 2025/26 en championnat.
Source: ATS
Le SLO retrouve un joueur emblématique
Le Stade Lausanne-Ouchy a annoncé dimanche le retour du défenseur central Lavdrim Hajrulahu. L'international kosovar de 28 ans évoluait avec Neuchâtel Xamax la saison passée.
Avec le club neuchâtelois, Lavdrim Hajrulahu a disputé 59 rencontres de Challenge League en deux saisons. Arrivé au terme de son contrat, il revient dans le club stadiste, avec lequel il avait connu la promotion au deuxième échelon suisse en 2019, puis celle en Super League en 2023.
Junior Zé rejoint la 2. Bundesliga
Arlet Junior Zé, international suisse M21, poursuivra sa carrière en 2. Bundesliga (D2 allemande). À un an de la fin de son contrat, l'ailier de 20 ans quitte le FC Bâle pour rejoindre l'Eintracht Braunschweig.
Junior Zé a disputé douze matchs avec l'équipe première du FCB la saison dernière. En janvier, il avait été prêté au FC Midtylland au Danemark, où il a peu joué.
(Source: ATS)
Nathaniel Brown signe au Bayern jusqu'en 2031
Le jeune international allemand Nathaniel Brown (23 ans) s'est engagé avec le Bayern pour les cinq prochaines saisons jusqu'à l'été 2031, a annoncé le club munichois, sa deuxième recrue estivale après le milieu de terrain offensif marocain Ismael Saibari.
«Le Bayern fait partie des plus grands clubs au monde. Cela représente énormément pour moi d'avoir la chance de jouer pour ce club et ça me rend fier. De plus, je suis originaire de Bavière, ce qui rend la chose encore plus spéciale», a expliqué Nathaniel Brown, cité dans le communiqué du Bayern.
Le montant du transfert du joueur de l'Eintracht Francfort au Bayern n'a pas été communiqué, mais selon les médias allemands et néerlandais, il s'élèverait autour de 55 millions d'euros.
Au poste de latéral gauche, "Nene" Brown sera en concurrence au Bayern avec le Canadien Alphonso Davies, qui a enchaîné les blessures lors de la seconde partie de la saison 2025/26, après son retour en décembre 2025 d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars 2025.
Fin de parcours pour Santi Cazorla
Santi Cazorla a annoncé jeudi prendre sa retraite à l'âge de 41 ans. L'ancien meneur de jeu d'Arsenal a notamment remporté deux titres de champion d'Europe avec la Roja.
Après une ultime saison au Real Oviedo, club de sa région natale des Asturies, qu'il avait aidé à accéder à la Liga en 2025, Cazorla a annoncé la fin de sa carrière professionnelle sur les réseaux sociaux.
"Maintenant que tout touche à sa fin, que je raccroche les crampons et que le bruit fait place au silence, tout prend son sens, car cette fin n'a pas eu lieu n'importe où: j'étais chez moi", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur X.
Formé à Villarreal, Cazorla a créé sa légende après avoir rejoint Arsenal en 2012, après des passages au Recreativo et à Malaga.
Le meneur de jeu ambidextre a remporté à deux reprises l'Euro avec la Roja, en 2008 et 2012, mais a manqué le sacre mondial en 2010 en raison d'une blessure, un problème récurrent tout au long de sa carrière.
Après six saisons chez les Gunners, marquées notamment par deux Coupes d'Angleterre en 2014 et 2015, Cazorla est retourné à Villarreal, puis a signé au club qatari d'Al Sadd, avant de revenir à Oviedo, en deuxième division, en 2023.
(Source: ATS)
Tottenham lâche près de 100 millions d'euros pour Mateus Fernandes
Tottenham a officialisé jeudi l'arrivée du milieu de terrain portugais Mateus Fernandes, en provenance de West Ham. Le club de Premier League a dépensé un montant record pour les Spurs de 99 millions d'euros.
Le joueur de 21 ans, qui ne compte qu'une seule sélection avec l'équipe nationale du Portugal, obtenue en avril dernier, n'a pas été retenu par le sélectionneur Roberto Martinez pour disputer la Coupe du monde.
"Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Mateus Fernandes. Le milieu de terrain international portugais, âgé de 21 ans, nous rejoint en provenance de West Ham United", ont annoncé les Spurs dans un communiqué.
L'ancien joueur du Sporting et de Southampton arrive alors que l'entraîneur Roberto De Zerbi tente de reconstruire l'effectif des Spurs, après avoir évité de justesse la relégation en Championship la saison dernière.
Dans le top 10 des joueurs les plus chers de PL
"J'admire Mateus depuis longtemps, car il allie la qualité technique à l'intensité et à l'intelligence. Malgré son âge, il possède déjà une bonne expérience en Premier League", a salué le technicien italien.
Avant Fernandes, le transfert le plus coûteux des Spurs était celui de l'ailier néerlandais Xavi Simons, acquis auprès du RB Leipzig en août dernier pour 65 millions d'euros. Avec cette transaction, le milieu portugais devient par ailleurs le 10e joueur le plus cher acheté par un club de Premier League.
L'arrivée de Fernandes chez les Spurs constitue la cinquième recrue de l'été, après le gardien Martin Dubravka et les défenseurs Marcos Senesi, Andy Robertson et Jan Paul van Hecke. Selon la presse anglaise, le club londonien a également conclu un accord pour faire venir le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali, pour un montant supérieur à 115 millions d'euros.
(Source: ATS)
Edinson Cavani officialise son départ de Boca Juniors
L'attaquant Edinson Cavani a officialisé mercredi soir son départ du club argentin de Boca Juniors, trois ans après son arrivée. L'Uruguayen de 39 ans n'a toutefois pas annoncé la fin de sa carrière.
L'ancien joueur du PSG, de Naples ou de Manchester United notamment, a résilié son contrat avec Boca, qu'il avait rejoint en juillet 2023, confirmant les informations des médias comme ESPN et Olé évoquant la veille un départ imminent.
Il était arrivé dans le club le plus populaire d'Argentine avec d'énormes attentes, séduit par une nouvelle expérience qui lui donnait, a-t-il poursuivi, "encore plus de raisons" de se motiver "et de se donner à 100% chaque match".
"El Matador", qui quitte Boca sans y avoir remporté un titre, a cependant reconnu qu'il avait ensuite dû traverser des "moments difficiles" qui l'ont privé de la possibilité de "laisser une empreinte" au sein du club.
Handicapé par des blessures à répétition, l'Uruguayen n'a pas pesé ne disputant que 81 matches, dont 27 en intégralité en trois ans, pour 28 buts. Il ne faisait pas partie des plans de Rodolfo Arruabarrena, le nouvel entraîneur de Boca.
L'ancien attaquant de La Celeste, dont il a défendu les couleurs pendant 15 ans (136 sélections, 58 buts), a remporté une Coupe d'Italie avec Naples, six titres de champions de France, cinq Coupes de France, quatre Trophées des champions et six Coupes de la Ligue, tous avec le PSG, ainsi qu'un championnat d'Uruguay avec Danubio.
(Source: ATS)
Du mouvement à l'attaque du FC Bâle
Bâle a annoncé un remaniement de son secteur offensif jeudi. Le pensionnaire de Super League a recruté en prêt avec option d'achat Kazeem Olaigbe en provenance du Konyaspor pour une saison, tandis que Moritz Broschinski part en prêt.
L'ailier de 23 ans Olaigbe sort d'une saison où il a été prêté à un autre club de première division turque, Trabzonspor. Avec ce dernier, le Belge a joué un rôle-clé en Coupe de Turquie, où les Bordo-Mavi se sont hissés jusqu'en finale. Formé à Southampton, Olaigbe a marqué le but décisif en demi-finale, et a distribué cinq passes décisives dans cette compétition.
Dans le même temps, Bâle a officialisé le départ en prêt avec option d'achat de Moritz Broschinski au SC Karlsruhe, en deuxième division allemande. Arrivé à l'été 2025 en provenance de Bochum, l'attaquant de 25 ans n'a pas convaincu les dirigeants rhénans en ne marquant que trois buts en trente rencontres avec Bâle, qui a terminé à la 5e place de Super League 2025/26.
(Source: ATS)