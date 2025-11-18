Cristiano Ronaldo rencontre Donald Trump à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump rencontrera mardi le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la Maison Blanche. Selon certaines informations, la star du football Cristiano Ronaldo devrait également être présente.

1/5 Mardi, le président américain Donald Trump s'est présenté devant les médias avec le président de la Fifa Gianni Infantino. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Janine Enderli

C'est une nouvelle qui fait dresser l'oreille: mardi soir (à partir de 17 heures, heure suisse), le président américain Donald Trump (79 ans) rencontrera le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (40 ans) à la Maison Blanche. Il semblerait qu'une star du football de renommée mondiale participe également à cette apparition commune.

Comme le rapporte «The Athletic» en se référant à plusieurs sources, Cristiano Ronaldo (40 ans) devrait serrer la main du président américain aujourd'hui. Cristiano Ronaldo est actuellement sous contrat avec le club saoudien al-Nassr. Ni l'Arabie saoudite ni les États-Unis n'ont pour l'instant confirmé officiellement cette rencontre.

Rencontre à partir de 17 heures

Ces derniers mois, Cristiano Ronaldo s'est montré ouvert à l'idée de rencontrer Donald Trump. En juillet, il a ainsi signé un maillot sur lequel on pouvait lire: «Pour le président Donald Trump. J'aime jouer pour la paix». Dans le talk-show de l'animateur Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a même déclaré qu'il souhaitait parler de la paix dans le monde avec Donald Trump: «Il est l'une des personnes qui peuvent contribuer à changer le monde.»

Lors de la rencontre dans le Bureau ovale, il devrait être question de relations internationales, des accords d'Abraham et d'investissements réciproques. Lundi déjà, Donald Trump a révélé que l'Arabie saoudite souhaitait acheter 48 avions de combat F-35 aux États-Unis. C'est la première fois depuis sept ans que le prince héritier saoudien revient aux États-Unis.