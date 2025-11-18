DE
Avec le prince héritier saoudien
Cristiano Ronaldo rencontre Donald Trump à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump rencontrera mardi le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la Maison Blanche. Selon certaines informations, la star du football Cristiano Ronaldo devrait également être présente.
Mardi, le président américain Donald Trump s'est présenté devant les médias avec le président de la Fifa Gianni Infantino.
C'est une nouvelle qui fait dresser l'oreille: mardi soir (à partir de 17 heures, heure suisse), le président américain Donald Trump (79 ans) rencontrera le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (40 ans) à la Maison Blanche. Il semblerait qu'une star du football de renommée mondiale participe également à cette apparition commune.

Comme le rapporte «The Athletic» en se référant à plusieurs sources, Cristiano Ronaldo (40 ans) devrait serrer la main du président américain aujourd'hui. Cristiano Ronaldo est actuellement sous contrat avec le club saoudien al-Nassr. Ni l'Arabie saoudite ni les États-Unis n'ont pour l'instant confirmé officiellement cette rencontre.

Rencontre à partir de 17 heures

Ces derniers mois, Cristiano Ronaldo s'est montré ouvert à l'idée de rencontrer Donald Trump. En juillet, il a ainsi signé un maillot sur lequel on pouvait lire: «Pour le président Donald Trump. J'aime jouer pour la paix». Dans le talk-show de l'animateur Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a même déclaré qu'il souhaitait parler de la paix dans le monde avec Donald Trump: «Il est l'une des personnes qui peuvent contribuer à changer le monde.»

Lors de la rencontre dans le Bureau ovale, il devrait être question de relations internationales, des accords d'Abraham et d'investissements réciproques. Lundi déjà, Donald Trump a révélé que l'Arabie saoudite souhaitait acheter 48 avions de combat F-35 aux États-Unis. C'est la première fois depuis sept ans que le prince héritier saoudien revient aux États-Unis.

