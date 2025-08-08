Cristiano Ronaldo célèbre le 12e anniversaire de sa célébration 'Siu' avec un triplé spectaculaire lors d'un match amical en Algarve.

Cristiano Ronaldo célèbre les 12 ans du «Siu» avec un triplé

Douze ans plus tard, Cristiano Ronaldo a fait de sa célébration sa marque de fabrique. Photo: Getty Images

Cristiano Ronaldo a trouvé une manière spectaculaire de fêter un anniversaire symbolique. Douze ans jour pour jour après avoir exécuté pour la première fois sa célébration devenue culte, le «Siu», l’attaquant portugais de 40 ans a inscrit un triplé lors d’un match amical face au Rio Ave, en Algarve.

Sous les couleurs d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a marqué les deuxième, troisième et quatrième buts de son équipe, le dernier sur penalty, pour sceller une victoire 4-0. Le premier but avait été inscrit par le Français Mohamed Simakan. Joao Felix, tout juste arrivé de Chelsea, a offert deux passes décisives à son illustre compatriote.

Une marque de fabrique

Après chaque but, CR7 a ressorti le fameux «Siu» – un saut suivi du cri repris en chœur par le public – comme pour rappeler son origine, lors d’un match de pré-saison entre le Real Madrid et Chelsea à Miami. Devenu sa marque de fabrique, ce geste a accompagné nombre de ses exploits.

En juin dernier, Cristiano Ronaldo a prolongé son contrat avec Al-Nassr jusqu'en 2027, prolongeant ainsi sa carrière jusqu’à ses 42 ans. Meilleur buteur de la Ligue saoudienne la saison passée avec 25 réalisations, il reste l’arme offensive majeure d’un club qui vise haut après avoir terminé troisième derrière Al-Ittihad et Al-Hilal.