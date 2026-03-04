Le défenseur du PSG Achraf Hakimi va devoir passer devant les juges pour des accusations de viols. Avant lui, d'autres footballeurs ont dû faire à la justice, avec des impacts très différents sur leurs carrières.

AFP Agence France-Presse

Avant le Marocain Achraf Hakimi au PSG, d'autres footballeurs ont été accusés de viols, entraînant des réponses variées de la part de leur club. En voici quelques cas parmi les plus emblématiques:

Wissam Ben Yedder

L'attaquant international français et son frère Sabri sont tous deux visés par des accusations de viol et d'agression sexuelle en 2023, après avoir rencontré deux femmes lors d'une soirée. Mis en examen en août de la même année, Ben Yedder reste le capitaine de Monaco, avec lequel il continue à jouer toute la saison.

Ben Yedder quitte finalement le club monégasque à la fin de la saison 2023/2024 et, après des passages en Iran et en Turquie, évolue aujourd'hui au Wydad Athletic Club au Maroc. Il a entre temps été condamné en novembre 2024 pour agression sexuelle dans une autre affaire. Son renvoi en procès pour viol, décidé en première instance, est annulé en février 2026 en appel.

Thomas Partey

En juillet 2025, le footballeur ghanéen Thomas Partey est inculpé en Angleterre pour des viols sur deux femmes et pour une agression sexuelle sur une troisième, des faits qui se seraient produits entre 2021 et 2022 et que le joueur nie.

Partey venait alors d'achever son contrat avec Arsenal, qu'il avait rejoint en 2020. Les Gunners n'ayant pas renouvelé son contrat, Partey, sans club, rejoint finalement Villarreal, qui déclare «respecter le principe fondamental de la présomption d'innocence».

En février 2026, Partey fait l'objet de nouvelles accusations de viols provenant d'une quatrième femme. Le milieu de terrain, qui a joué 23 rencontres pour Villarreal cette saison, doit comparaître le 2 septembre prochain devant une cour criminelle à Londres pour répondre des premières accusations.

Mason Greenwood

En janvier 2022, l'attaquant anglais Mason Greenwood, qui évolue alors à Manchester United et est considéré comme un grand espoir du football anglais, est accusé de viol et d'agression sur sa compagne.

Immédiatement suspendu par son club, puis placé un temps en détention provisoire, Greenwood n'a plus porté le maillot de United, malgré l'abandon des charges en février 2023. D'abord prêté à Getafe en Liga pour la saison 2023/2024, Greenwood rejoint l'Olympique de Marseille en 2024.

Benjamin Mendy

Le défenseur français, champion du monde en 2018, est accusé en 2021 de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, sept au total. Manchester City le suspend immédiatement. Finalement acquitté à l'issue de deux procès, Mendy quitte le club en juin 2023, pour rejoindre Lorient.

En novembre 2024, il obtient devant la justice la majeure partie des 11,5 millions de livres d'arriérés de salaire réclamés à son ancien club, qui a arrêté de le payer entre sa mise en accusation et son placement en détention provisoire, en août 2021, et la fin de son contrat, en juin 2023. Il tente ensuite de se relancer au FC Zurich, mais son contrat est résilié d'un «commun accord» après moins de six mois, en juillet 2025.

Dani Alves

En janvier 2023, l'ancien latéral du PSG et de Barcelone Dani Alves est accusé de viol par une femme en Espagne, et mis en détention provisoire.

Dans la foulée, le club des Pumas, en première division mexicaine, met fin au contrat de l'ancien international brésilien (126 sélections), qui avait rejoint le club de Mexico en début de saison.

Condamné en première instance à quatre ans et demi de prison par un tribunal de Barcelone en février 2024 après 13 mois de détention provisoire, il voit sa condamnation annulée en appel en mars 2025. Le parquet espagnol a fait appel devant la Cour Suprême de cette annulation. Dani Alves n'a plus refoulé les terrains depuis.



