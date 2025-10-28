Daniel Alves, ancien footballeur de renom, se réinvente en prédicateur après 14 mois de prison. Acquitté dans une affaire d'agression sexuelle, il prêche désormais dans des églises espagnoles, affirmant avoir «conclu un pacte avec Dieu».

D’abord condamné à quatre ans et demi de prison, Dani Alves a finalement été acquitté en appel. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Blick Sport

De la gloire des stades à la ferveur des églises, le parcours de Dani Alves prend une tournure pour le moins inattendue. Après avoir passé quatorze mois en prison dans une affaire d’agression sexuelle, l’ancien défenseur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain s’affiche aujourd’hui… en prédicateur.

Une nouvelle vocation

Acquitté au printemps par la Haute Cour de Catalogne, Dani Alves, 42 ans, semble avoir trouvé une nouvelle vocation spirituelle. Selon L’Equipe, l’ex-footballeur s’est éloigné des terrains pour se rapprocher de la foi. Une vidéo diffusée par El Confidencial le montre, micro en main, prêchant dans une église espagnole, les bras levés et la voix vibrante d’émotion.

«Il faut prendre Dieu au sérieux et avoir la foi, j’en suis la preuve vivante. Ce que Dieu promet, Dieu l’accomplit. J’ai conclu un pacte avec Dieu», a-t-il lancé devant une assemblée de fidèles, visiblement transportée.

Sur son compte Instagram, Dani Alves se présente désormais comme un «disciple du Christ Jésus». Libéré après avoir versé une caution d’un million d’euros et une indemnité de 150'000 euros à la plaignante, il s’était fait discret depuis sa sortie de prison. Cette apparition publique, caméra braquée sur lui dans une église, marque donc son retour médiatique, mais dans un rôle bien différent.

Long combat judiciaire

Ce virage spirituel tranche avec son passé de star du football mondial, auréolé de plus de 40 trophées et adulé pour sa carrière exceptionnelle. L’affaire judiciaire, déclenchée par une plainte pour viol dans une discothèque de Barcelone, avait terni son image. D’abord condamné à quatre ans et demi de prison, il a finalement été acquitté en appel, retrouvant la liberté au terme d’un long combat judiciaire.

Aujourd’hui, Dani Alves semble vouloir transformer sa chute en rédemption. L’ancien joueur dit vouloir «partager un message d’espoir» et affirmer sa foi comme une renaissance personnelle. Une reconversion aussi spectaculaire qu’inattendue pour celui qui, il y a quelques années encore, faisait vibrer les plus grands stades d’Europe.