L'avenir de Breel Embolo se dessine aux États-Unis. Un an après son arrivée à Rennes, l'international suisse est proche de rejoindre Atlanta United pour environ 17 millions d'euros.

Breel Embolo sur le point de quitter Rennes et l'Europe pour les USA

Breel Embolo sur le point de quitter Rennes et l'Europe pour les USA

Blick Sport

L'avenir de Breel Embolo semble s'écrire loin de Rennes. Un an seulement après son arrivée en Bretagne, l'attaquant de l'équipe de Suisse est en passe de prendre la direction de la MLS, où Atlanta United s'est sérieusement positionné pour le recruter.

Selon «Ouest-France», les discussions autour du joueur de 29 ans ont suffisamment avancé pour qu'un départ vers les États-Unis se dessine. «Le dossier Breel Embolo est en voie de finalisation», annonce le journal français. Le montant de l'opération pourrait atteindre environ 17 millions d'euros, sans compter d'éventuels bonus. Le Bâlois, qui compte 92 sélections et 26 buts avec la Nati, est encore lié à Rennes jusqu'en 2029.

Retour aux USA, un mois après

Ce transfert ramènerait Breel Embolo de l'autre côté de l'Atlantique à peine un mois après son dernier voyage aux États-Unis. Le 12 juillet, son parcours en Coupe du monde s'était arrêté en quarts de finale face à l'Argentine (1-3 a.p.), une rencontre lors de laquelle il avait été expulsé.

Breel Embolo avait rejoint Rennes dans les ultimes heures du mercato estival 2025, après trois saisons passées à Monaco. Le club breton avait alors investi environ 15 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Pour sa première année en Bretagne, l'attaquant a contribué à ramener Rennes sur la scène européenne. En Ligue 1, il a terminé la saison avec huit buts et trois passes décisives.