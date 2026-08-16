Sébastien Pocognoli à la tête de l'Ecosse

Adversaire de la Suisse lors de la prochaine Ligue des nations en division B, l'Ecosse a trouvé son nouveau sélectionneur. Il s'agit de Sébastien Pocognoli.

L'ancien entraîneur de Monaco et de l'Union St-Gilloise a été nommé dimanche en remplacement de Steve Clarke, a annoncé la fédération. Le Belge de 39 ans a été engagé pour un contrat de deux ans.

Pocognoli a qualifié sa nomination «d'honneur» sur le site de la fédération écossaise. «Avec mon staff technique, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour offrir (aux supporters écossais, ndlr) une équipe dont ils pourront être fiers.»

Steve Clarke a démissionné de son poste en juillet après l'élimination de l'Ecosse en phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Source: AFP