Nicky Beloko et Muhannad Al Saad. Beloko sur la touche
Le Lausanne-Sport doit pour l'instant se passer de ses deux milieux de terrain Nicky Beloko et Muhannad Al Saad. Beloko a souffert d'une déchirure musculaire à la cuisse dimanche lors du match nul à Bâle (0-0) et sera absent jusqu'à la fin de l'année. Al Saad devra quant à lui observer une pause d'environ trois mois en raison d'une fracture du milieu du pied contractée la semaine dernière lors du match nul à l'extérieur contre Kuopio en Conference League.
L'équipe de Suisse féminine jouera à Lausanne en mars
L'équipe de Suisse féminine, avec Smilla Vallotto (photo), affrontera l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte dans la 1re phase de la qualification pour le Mondial 2027 au Brésil. L'une de ces rencontres se déroulera à Lausanne.
Le 3 mars 2026, la Suisse du sélectionneur Rafel Navarro accueillera l'Irlande du Nord à la Tuilière. Elle se déplacera ensuite à Malte le 7 mars, puis affrontera la Turquie au Letzigrund à Zurich le 14 avril.
Dans le cas où les Suissesses parviendraient à décrocher l'une des trois premières places de ce groupe de quatre, elles seront qualifiées pour les barrages, qui se dérouleront en deux tours, avec des matches aller et retour. Si l'équipe de Suisse termine en tête du groupe, elle s'assure même d'éviter une équipe du groupe A au premier tour.
Un nouveau patron pour le FC Lucerne
Michael Sigerist est le nouveau président du Conseil d'administration de la holding du FC Lucerne. Il succède à Josef Bieri au sein d'un conseil qui accueille l'ancien responsable de la communication de l'ASF Marco von Ah.
Deux joueurs du LS suspendus
Deux joueurs lausannois ont été expulsés contre le FC Bâle dimanche (0-0). Entré en jeu à la pause, Beyatt Lekoueiry a déjà dû quitter le terrain à la 58e minute. Coupable d’une faute grossière sur Metinho, il a vu le carton rouge direct. La Ligue a désormais communiqué la sanction : Lekoueiry est suspendu pour deux matches. Il manquera ainsi la dernière rencontre avant la pause hivernale contre Lucerne (21 décembre, 14h), ainsi que le match avancé marquant le début de la nouvelle année face à Servette (14 janvier, 20h30). Cette rencontre compte pour la 18e journée, mais a été reportée.
Son coéquipier Brandon Soppy n’est lui non plus pas allé au terme de la rencontre. Il a écopé d’un deuxième avertissement dans le temps additionnel (95e minute) et sera suspendu pour un match.
Sergio Ramos met fin à son aventure au Mexique et pourrait rejoindre Manchester United
Depuis son départ de Real Madrid à l’été 2021, Sergio Ramos (39 ans) fait le tour du monde du football. Après son passage au CF Monterrey, au Mexique, le défenseur espagnol a annoncé que son aventure en Amérique centrale touchait à sa fin. Le contrat du joueur, qui se termine à la fin de l’année, ne sera pas prolongé. Mais la légende du Real n’envisage pas encore de raccrocher les crampons. Selon les médias espagnols, les prétendants ne manquent pas.
Selon la station de radio Cadena SER, Manchester United serait intéressé par un transfert gratuit du quadruple vainqueur de la Ligue des champions. Les Red Devils recherchent un leader pour leur défense, et Ramos espère ainsi évoluer à haut niveau pour se donner une chance d’intégrer l’équipe espagnole pour la Coupe du Monde.
Déjà en 2015, le capitaine agressif de la Roja avait été proche de rejoindre l’Angleterre, mais le transfert avait été bloqué par le coach de l’époque, Rafa Benítez. Lorsque Ramos a quitté le Real, les rumeurs autour de Manchester United ont refait surface.
Une année de plus pour Loris Benito
Le contrat de Loris Benito avec les Young Boys a été automatiquement prolongé d'une saison pour courir désormais jusqu'au 30 juin 2027. Agé de 33 ans, Loris Benito a rejoint le club de la capitale en 2022 après deux expériences mitigées à Bordeaux et à Sion.
Pirmin Schwegler rejoint Wolfsburg
Pirmin Schwegler est le nouveau directeur sportif du VfL Wolfsburg. L'ancien international suisse arrive de l'Eintracht Francfort, où il occupait un rôle similaire depuis le début de l'année.
Le Lucernois de 38 ans, international à 14 reprises entre 2009 et 2014, débarque en Basse-Saxe au sein d'un club en crise. Les Loups sont actuellement 15es de Bundesliga et n'ont pas progressé depuis le licenciement de leur entraîneur Paul Simonis début novembre.
Après la fin de sa carrière de joueur, au cours de laquelle il a joué en Allemagne pour Leverkusen, Francfort, Hoffenheim et Hanovre, Pirmin Schwegler a d'abord travaillé au Bayern Munich en tant que chef du scouting. Il a ensuite dirigé le secteur du football professionnel à Hoffenheim, avant de partir pour Francfort au début de l'année.
Jérémy Frick absent plusieurs mois
Mauvaise nouvelle pour le Servette FC. Sorti à la 60e minute contre Grasshopper samedi dernier, Jérémy Frick s’est blessé à la hanche et va devoir s’absenter trois mois.
Une licence retirée et un avenir embrumé pour l'AC Bellinzone
L'AC Bellinzone pourrait bien être exclu de la Challenge League. La Swiss Football League a annoncé mardi qu'elle ne consentait pas à la vente du club tessinois et qu'elle lui retirait sa licence de jeu.
«Sur la base du dossier produit par le club, la Commission des licences ne peut pas consentir à la vente par Pablo Jesus Bentancur à Juan Carlos Trujillo Velasquez de la majorité (en l’occurrence de l’intégralité) du capital-actions de l’AC Bellinzone et donc lui retire la licence III avec effet immédiat», peut-on lire dans un communiqué publié par la SFL.
La Commission des licences estime «que le club a disposé d'un très long délai pour constituer et compléter son dossier et pour fournir les documents manquants qui auraient pu conduire à la confirmation de sa licence». Actuelle lanterne rouge de Challenge League, Bellinzone a cinq jours pour faire recours à cette décision.
Thomas Müller prolonge l'aventure à Vancouver
Thomas Müller continuera à jouer pour les Vancouver Whitecaps la saison prochaine. Deux jours après la défaite en finale de la MLS Cup contre l'Inter Miami (1-3), l'équipe canadienne a annoncé qu'elle avait pris l'option de conserver l'Allemand de 36 ans.
