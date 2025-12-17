Sergio Ramos met fin à son aventure au Mexique et pourrait rejoindre Manchester United

Depuis son départ de Real Madrid à l’été 2021, Sergio Ramos (39 ans) fait le tour du monde du football. Après son passage au CF Monterrey, au Mexique, le défenseur espagnol a annoncé que son aventure en Amérique centrale touchait à sa fin. Le contrat du joueur, qui se termine à la fin de l’année, ne sera pas prolongé. Mais la légende du Real n’envisage pas encore de raccrocher les crampons. Selon les médias espagnols, les prétendants ne manquent pas.

Selon la station de radio Cadena SER, Manchester United serait intéressé par un transfert gratuit du quadruple vainqueur de la Ligue des champions. Les Red Devils recherchent un leader pour leur défense, et Ramos espère ainsi évoluer à haut niveau pour se donner une chance d’intégrer l’équipe espagnole pour la Coupe du Monde.

Déjà en 2015, le capitaine agressif de la Roja avait été proche de rejoindre l’Angleterre, mais le transfert avait été bloqué par le coach de l’époque, Rafa Benítez. Lorsque Ramos a quitté le Real, les rumeurs autour de Manchester United ont refait surface.