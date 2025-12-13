A Anfield, Liverpool a rapidement pris le large face à Brighton grâce à un doublé d’un Français, servi notamment par Mo Salah. Entré en jeu, l’Egyptien pourrait avoir disputé son dernier match avant la CAN et un possible départ vers l’Arabie saoudite cet hiver, bientôt.

ATS Agence télégraphique suisse

En disgrâce ces dernières semaines, Mo Salah a retrouvé le terrain lors du succès 2-0 de Liverpool à Anfield Road face à Brighton. Mais l’homme du match fut Hugo Etike, auteur d’un doublé.

Le Français a ouvert le score à la 1ère minute après une erreur de relance adverse avant de signer le 2-0 à l’heure de jeu sur un corner botté par Mo Salah. Sur le banc au coup d’envoi, l’Egyptien avait remplacé Joe Gomez blessé à la 26e.

Cette rencontre contre Brighton fut peut-être la dernière disputée par Mo Salah sous les couleurs de Liverpool. L’Egyptien s’apprête, en effet, de rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Et il n’est pas impossible qu’un transfert en Arabie saoudite se finalise durant le tournoi pour l'ancien joueur du FC Bâle.