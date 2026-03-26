Sophie Rain a affirmé que Viktor Gyökeres avait dépensé près de 3,5 millions de francs pour lui acheter du contenu érotique. En une année, elle aurait emmagasiné plus de 80 millions.

Blick Sport

Une grosse bombe. Voilà ce qu'a lâché Sophie Rain dans un de ses derniers podcasts. La modèle OnlyFans a affirmé qu'elle avait gagné plus de 100 millions de dollars (environ 80 millions de francs suisses) en une année grâce à la plateforme érotique. Mais c'est surtout le nom de son plus abonné le plus dépensier qui va surprendre.

Selon les dires de l'Américaine de 21 ans, il s'agirait de Viktor Gyökeres. L'attaquant d'Arsenal aurait totalement flashé sur elle. Au point de débourser 4,5 millions de dollars (environ 3,5 millions de francs) pour acheter du contenu érotique à Sophie Rain. Elle a ensuite regretté d'avoir divulgué son nom, se rendant compte qu'elle pouvait être poursuivie en justice après cette révélation.

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Dans une publication Instagram, la modèle OnlyFans a aussi tenu à prévenir les jeunes femmes que sa réussite personnelle était une exception. «Ne pensez pas que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Malheureusement, sans une base de plusieurs millions d'abonnés pour démarrer, ou sans une CHANCE INCROYABLE (ce dont j'ai eu la chance de bénéficier), ce n'est pas une réalité pour le créateur moyen. Un créateur moyen gagne 150$ par mois», a-t-elle écrit sur Instagram. Avant de mentionner les risques de harcèlements et d'une mauvaise réputation.

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Viktor Gyökeres a rejoint Londres à l'été 2025 en provenance du Sporting. Après un temps d'adaptation, il est devenu un élément important de l'attaque des Gunners. L'international suédois, qui n'a pas (encore) répondu à ses allégations, est actuellement avec sa sélection nationale, qui affronte l'Ukraine jeudi soir à Valence (20h45) en barrages pour la Coupe du monde 2026.