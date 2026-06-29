Un joueur du FC Bâle s'engage en MLS

Le FC Thoune perd Leonardo Bertone

Leonardo Bertone quitte Thoune pour rejoindre Lucerne, ont annoncé les deux clubs vendredi soir. Le milieu de 32 ans avait été l'un des piliers de l'équipe championne de Suisse la saison dernière. Il avait inscrit 11 buts en 33 matchs. Ses coups francs et ses tirs lointains, en particulier, sont devenus une véritable arme pour les Thounois. Au total, il a disputé 148 matchs pour le club de l’Oberland bernois.

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«Leonardo a exprimé le souhait de changer de club. Le FC Thoune aurait volontiers prolongé le contrat en cours avec ce joueur clé et poursuivi son parcours à ses côtés», a écrit le champion de Suisse. «Leonardo apportera de la stabilité à notre jeu et aidera notre équipe grâce à sa personnalité, son intelligence de jeu et sa mentalité, tant sur le terrain qu’en dehors », déclare quant à lui le directeur sportif de Lucerne Remo Meyer.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert. Leonardo Bertone a signé un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Pour le milieu de terrain suisse, Lucerne est son troisième club de Super League, après YB et Thoune. Il a également évolué à Cincinnati, aux États-Unis, ainsi qu’au SK Beveren, club belge.