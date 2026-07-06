Trois mois d'absence pour un défenseur du FC Sion

Tottenham lâche près de 100 millions d'euros pour Mateus Fernandes

Tottenham a officialisé jeudi l'arrivée du milieu de terrain portugais Mateus Fernandes, en provenance de West Ham. Le club de Premier League a dépensé un montant record pour les Spurs de 99 millions d'euros.

Le joueur de 21 ans, qui ne compte qu'une seule sélection avec l'équipe nationale du Portugal, obtenue en avril dernier, n'a pas été retenu par le sélectionneur Roberto Martinez pour disputer la Coupe du monde.

"Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Mateus Fernandes. Le milieu de terrain international portugais, âgé de 21 ans, nous rejoint en provenance de West Ham United", ont annoncé les Spurs dans un communiqué.

L'ancien joueur du Sporting et de Southampton arrive alors que l'entraîneur Roberto De Zerbi tente de reconstruire l'effectif des Spurs, après avoir évité de justesse la relégation en Championship la saison dernière.

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"J'admire Mateus depuis longtemps, car il allie la qualité technique à l'intensité et à l'intelligence. Malgré son âge, il possède déjà une bonne expérience en Premier League", a salué le technicien italien.

Avant Fernandes, le transfert le plus coûteux des Spurs était celui de l'ailier néerlandais Xavi Simons, acquis auprès du RB Leipzig en août dernier pour 65 millions d'euros. Avec cette transaction, le milieu portugais devient par ailleurs le 10e joueur le plus cher acheté par un club de Premier League.

L'arrivée de Fernandes chez les Spurs constitue la cinquième recrue de l'été, après le gardien Martin Dubravka et les défenseurs Marcos Senesi, Andy Robertson et Jan Paul van Hecke. Selon la presse anglaise, le club londonien a également conclu un accord pour faire venir le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali, pour un montant supérieur à 115 millions d'euros.

(Source: ATS)