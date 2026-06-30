Théo Berdayes poursuit son aventure au FC Sion

Théo Berdayes prolonge au FC Sion

Théo Berdayes poursuit l'aventure dans son club formateur. Le FC Sion a annoncé mardi la prolongation de son attaquant de 24 ans pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2030.

Lors de la saison 2025-26, Théo Bedrayes a disputé 35 rencontres de Super League, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.

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«Cette prolongation s'inscrit dans la volonté du FC Sion de poursuivre son projet sportif en s'appuyant sur des joueurs issus de sa formation», indique le club valaisan dans son communiqué.