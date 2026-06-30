Théo Berdayes poursuit son aventure au FC Sion

Théo Berdayes prolonge au FC Sion
Théo Berdayes poursuit l'aventure dans son club formateur. Le FC Sion a annoncé mardi la prolongation de son attaquant de 24 ans pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2030.
Lors de la saison 2025-26, Théo Bedrayes a disputé 35 rencontres de Super League, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.
«Cette prolongation s'inscrit dans la volonté du FC Sion de poursuivre son projet sportif en s'appuyant sur des joueurs issus de sa formation», indique le club valaisan dans son communiqué.
Bénie Traoré quitte Bâle pour la MLS
A Bâle depuis l'été 2024, Bénie Traoré va rejoindre le New York City FC en MLS, a annoncé le club lundi. L'ailier gauche de 23 ans a marqué 25 buts et délivré 15 passes décisives en 80 rencontres avec les Rhénans.
Traoré a signé un contrat jusqu'à la saison 2029/30 avec une option pour une saison supplémentaire avec la franchise new-yorkaise.
Rayan Raveloson quitte YB
Le milieu de terrain Rayan Raveloson quitte Young Boys pour rejoindre l'Amed SFK, promu en première division turque, a annoncé le club de Super League lundi. Arrivé en janvier 2025, cet international malgache de 29 ans a disputé 55 matches officiels pour trois buts marqués.
Un renfort pour Thoune
Nicolas Bürgy quitte Odense BK, au Danemark, pour rejoindre Thoune en vue de la saison prochaine. Le défenseur central bernois de 30 ans a signé jusqu’à l’été 2028 avec le club champion de Suisse, pour lequel il avait déjà joué en prêt dès 2017 pendant un an et demi.
Dejan Sorgic rejoint Vaduz
Dejan Sorgic quitte Yverdon Sport. L'attaquant serbe de 37 ans, auteur de sept buts lors de l'exercice 2025/26 de Challenge League, rejoint le FC Vaduz. Le club liechtensteinois, néo-promu en Super League, n'a pas précisé la durée du contrat de l'ancien joueur de Lucerne ou Sion.
«Nous accueillons un attaquant expérimenté dont nos autres joueurs pourront également tirer profit. Il est toujours aussi ambitieux, motivé et a prouvé à chaque étape de sa carrière qu’il savait marquer des buts», a déclaré le directeur sportif Franz Burgmeier à propos de sa nouvelle recrue.
(Source: ATS)
Un nouvel attaquant débarque à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax a annoncé lundi l'arrivée d'Ibrahima Keita, en provenance du VFC La Roche. L'attaquant de 24 ans a terminé meilleur buteur du Groupe A de National 2 (5e division française) la saison dernière.
En 29 matches, il a inscrit 17 buts et délivré 7 passes décisives. Formé à Amiens, Keita a également tenté sa chance en National (désormais Ligue 3), sans réussir à s'y imposer.
Source: ATS
Le FC Thoune perd Leonardo Bertone
Leonardo Bertone quitte Thoune pour rejoindre Lucerne, ont annoncé les deux clubs vendredi soir. Le milieu de 32 ans avait été l'un des piliers de l'équipe championne de Suisse la saison dernière. Il avait inscrit 11 buts en 33 matchs. Ses coups francs et ses tirs lointains, en particulier, sont devenus une véritable arme pour les Thounois. Au total, il a disputé 148 matchs pour le club de l’Oberland bernois.
«Leonardo a exprimé le souhait de changer de club. Le FC Thoune aurait volontiers prolongé le contrat en cours avec ce joueur clé et poursuivi son parcours à ses côtés», a écrit le champion de Suisse. «Leonardo apportera de la stabilité à notre jeu et aidera notre équipe grâce à sa personnalité, son intelligence de jeu et sa mentalité, tant sur le terrain qu’en dehors », déclare quant à lui le directeur sportif de Lucerne Remo Meyer.
Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert. Leonardo Bertone a signé un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Pour le milieu de terrain suisse, Lucerne est son troisième club de Super League, après YB et Thoune. Il a également évolué à Cincinnati, aux États-Unis, ainsi qu’au SK Beveren, club belge.
Andrea Binotto remplacé par Aurélien Mioch sur le banc du Stade Nyonnais
Andrea Binotto n'est plus l'entraîneur du Stade Nyonnais, a annoncé la SFL jeudi. Après deux saisons sur le banc de l'équipe de Challenge League, il est remplacé par Aurélien Mioch.
Après avoir dirigé le club de Colovray durant 57 rencontres et contribué à deux campagnes successives de maintien en Challenge League, Binotto n'a pas été reconduit au terme de son contrat. Il est remplacé par l'ancien assistant d'Adrian Ursea puis de Martin Andermatt à Yverdon cette saison, Aurélien Mioch.
En tant qu'entraîneur principal, il a notamment dirigé l'équipe féminine d'YB durant la saison 2021/22. Il effectuera son baptême du feu le 24 juillet prochain face à Stade Lausanne-Ouchy à l'occasion de la reprise du championnat.
Source: ATS
Un latéral néerlandais à Lucerne
Le FC Lucerne a annoncé jeudi un recrutement en provenance des Pays-Bas. Le latéral Aurelio Oehlers a signé pour trois ans en Suisse centrale.
Le joueur de 22 ans quitte le FC Volendam, club qu'il a représenté au cours des deux dernières saisons, pour rejoindre la Super League. Lors de sa première année au sein de cette équipe, il a contribué à sa promotion en Eredivisie. Lors de l'exercice écoulé, Oehlers s'est fait l'auteur de quatre buts et d'une passe décisive en première division néerlandaise.
Source: ATS
Le Real Madrid bétonne sa défense
Le défenseur international allemand Antonio Rüdiger a prolongé son contrat avec le Real Madrid d’une saison, jusqu’en 2027, a annoncé le club merengue mardi. «Le Real Madrid et Antonio Rüdiger se sont mis d’accord sur la prolongation du contrat de notre joueur, qui restera au club jusqu’au 30 juin 2027», a indiqué le Real dans un communiqué.
Le défenseur central de 33 ans qui dispute actuellement la Coupe du monde avait rejoint le géant espagnol en provenance de Chelsea en 2022, après avoir joué pour Stuttgart et la Roma. Avec Madrid, Rüdiger a remporté la Liga et la Ligue des champions en 2024 ainsi que la Coupe du roi en 2023.
Après avoir échoué à remporter de grands trophées ces deux dernières saisons, le président du Real Madrid Florentino Pérez a nommé José Mourinho au poste d’entraîneur début juin.
Le Real Madrid a également annoncé ces derniers jours les signature de l’arrière gauche espagnol Marc Cucurella, en provenance de Chelsea, et du défenseur central français Ibrahima Konaté, qui arrive de Liverpool.