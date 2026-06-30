Un international suisse signe en Serie B

Stefan Gartenmann signe à la Sampdoria
International suisse à trois reprises, Stefan Gartenmann quitte le Ferencvaros Budapest après deux saisons passées en Hongrie. Le défenseur central de 29 ans a signé un contrat de deux ans avec la Sampdoria, a annoncé le club de Gênes qui évolue en Serie B. Il est au repos forcé depuis qu'il s'est blessé à un genou en novembre.
(Source: ATS)
Un grand espoir italien signe à Chelsea
Marco Palestra rejoint Chelsea en provenance de l'Atalanta Bergame, ont annoncé les deux clubs. Le défenseur international italien est présenté à 21 ans comme l'avenir de la Nazionale.
Marco Palestra s'est engagé jusqu'en 2033 avec les Blues, a précisé le club londonien, 10e du dernier Championnat d'Angleterre qui sera désormais entraîné par Xabi Alonso. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le montant du transfert du latéral droit est estimé à 57 millions d'euros.
Formé à l'Atalanta Bergame, Palestra a passé la saison dernière en prêt à Cagliari où il a explosé (37 matches, un but), pour décrocher le titre de meilleur défenseur de Serie A et ses deux premières sélections en équipe d'Italie. L'Inter Milan, obligé de rajeunir sa défense, en avait fait sa priorité, mais Palestra n'a pas hésité lorsque Chelsea s'est manifesté.
(Source: ATS)
Mkhitaryan reste à l'Inter
Le milieu de terrain armémien Henrikh Mkhitaryan, 37 ans, a prolongé son contrat d’un an, jusqu’en 2027, avec l’Inter Milan, a annoncé mercredi le champion d’Italie en titre. «Mkhitaryan restera nerazzurro jusqu’au 30 juin 2027», a indiqué dans un communiqué le club lombard qui a réalisé la saison dernière le doublé Serie A/Coupe d’Italie.
Arrivé en 2022 à Milan, après des passages par Dortmund (2013-16), Manchester United (2016-18), Arsenal (2018-20) et l’AS Rome (2020-22), Mkhitaryan a disputé 187 matches (12 buts) et remporté six titres avec l’Inter.
L’Arménien toujours indiscutable dans l’entre-jeu, a échappé à la cure de rajeunissement lancé par l’Inter qui a laissé partir trois de ses cadres de plus de 35 ans au terme de leurs contrats, le gardien de but Yann Sommer et les internationaux italiens Alessandro Acerbi et Matteo Darmian.
Laporta confirme une offre du Barça pour Alvarez
Le FC Barcelone a fait une offre de transfert pour l’attaquant de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez, a affirmé mercredi le président du club catalan, Joan Laporta. Les champions d’Espagne souhaitent recruter l’international argentin pour remplacer le buteur polonais Robert Lewandowski, qui a rejoint cette semaine le Chicago Fire, en MLS.
Le Barça est fortement pressenti pour recruter Alvarez depuis plusieurs mois et Joan Laporta, réélu en mars à la tête du club, a confirmé avoir fait une offre pour le joueur de 26 ans. «Deco (le directeur sportif du Barça) a fait une offre d’un certain montant — nous savons que le joueur souhaitait rejoindre le club depuis un certain temps déjà, depuis qu’il était à (Manchester) City», a déclaré Laporta à la presse.
«(L’Atlético) a indiqué qu’en principe, il n’avait pas l’intention de le vendre, car il n’avait pas d’alternative. L’offre est ferme et nous la maintiendrons jusqu’à ce que nous estimions qu’une autre solution soit plus appropriée».
Palestra répond aux sirènes de Chelsea
Le défenseur international italien Marco Palestra, présenté à 21 ans comme l’avenir de la Nazionale, a rejoint mercredi Chelsea en provenance de l’Atalanta Bergame, ont annoncé les deux clubs. Palestra s’est engagé jusqu’en 2033 avec les Blues, a précisé le club londonien, 10e du dernier Championnat d’Angleterre qui sera désormais entraîné par Xabi Alonso. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le montant du transfert du latéral droit est estimé à 57 millions d’euros.
Formé à l’Atalanta Bergame, Palestra a passé la saison dernière en prêt à Cagliari où il a explosé (37 matches, un but), pour décrocher le titre de meilleur défenseur de Serie A et ses deux premières sélections en équipe d’Italie. Il a notamment participé à la finale des barrages européens pour le Mondial-2026 contre la Bosnie-Herzégovine (1-1 ap, 4-1 tab) qui a privé l’Italie de sa troisième Coupe du monde consécutive.
L’Inter Milan, obligé de rajeunir sa défense, en avait fait sa priorité, mais Palestra n’a pas hésité lorsque Chelsea s’est manifesté: «Il y a tant de joueurs de talent, un effectif solide, et un entraîneur qui m’a déjà expliqué comment il voulait qu’on joue et c’est très enthousiasmant, j’ai hâte de jouer en Premier League», a-t-il déclaré dans le communiqué de Chelsea.
Bruno Genesio entraîneur de Marseille
L’Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur. Le club phocéen a annoncé mercredi dans un communiqué avoir nommé Bruno Genesio, ancien coach de Lyon, Lille ou Rennes.
Genesio, 59 ans, remplace Habib Beye, dont l’OM avait annoncé le départ mardi après seulement quatre mois en poste. «En choisissant de rejoindre l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio montre son adhésion au projet porté par le club et son ambition de bâtir un groupe capable de s’inscrire durablement parmi les références du football français et européen», a écrit l’OM dans son communiqué.
Alors que tous les clubs de L1 ont annoncé depuis longtemps leur date de reprise d’entraînement, l’OM était donc à la traîne mais va désormais pouvoir se mettre en ordre de marche. «J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières», a déclaré Genesio, cité dans le communiqué du club.
Le technicien qui est donc chargé de lancer la transformation et la reconstruction de l’OM va diriger son quatrième club de L1, après avoir déjà occupé les bancs de Lyon (2015-2019), Rennes (2021-2023) et Lille (2024-2026), qu’il vient de quitter après deux saisons probantes.
Radtke de retour à Lucerne
Lucerne complète son cadre avec un gardien supplémentaire. Raphael Radtke, 24 ans, a signé un contrat de deux ans avec le club de Suisse centrale en provenance de Schaffhouse en Challenge League.
Radtke fait son retour à Lucerne. Le natif de Cham a fait ses classes espoirs au sein de la formation du club, et avait déjà figuré dans le cadre de la première équipe durant la saison 2020/21.
Gonçalo Ramos quitte le PSG pour l'AC Milan
Après trois saisons passées au PSG, l'attaquant portugais Gonçalo Ramos, qui n'est jamais parvenu à s'imposer comme titulaire, a été transféré à l'AC Milan. Ceci pour un contrat de cinq ans, ont officialisé mardi les deux clubs. Le joueur de 25 ans s'est engagé jusqu'en juin 2031 avec le club lombard.
Le montant de la vente avoisine les 74 millions d'euros, selon une source proche des négociations, précisant qu'il atteint 90 millions d'euros avec les primes. Les deux clubs ont trouvé un accord en fin de semaine dernière, selon la source.
Ramos, qui dispute actuellement le Mondial avec la sélection portugaise, évoluera sous la direction de son compatriote Ruben Amorim, nouvel entraîneur milanais. Arrivé en août 2023 à Paris en provenance de Benfica, Ramos a remporté avec le PSG trois titres de champions de France, deux Coupes nationales et surtout deux Ligues des champions.
Mais il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire régulier dans le onze de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, évoluant dans l'ombre de Kylian Mbappé puis d'Ousmane Dembélé. Ses entrées en jeu ont néanmoins été souvent fructueuses avec 45 buts et 10 passes décisives en trois saisons et 131 rencontres toutes compétitions confondues.
Théo Berdayes prolonge au FC Sion
Théo Berdayes poursuit l'aventure dans son club formateur. Le FC Sion a annoncé mardi la prolongation de son attaquant de 24 ans pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2030.
Lors de la saison 2025-26, Théo Bedrayes a disputé 35 rencontres de Super League, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.
«Cette prolongation s'inscrit dans la volonté du FC Sion de poursuivre son projet sportif en s'appuyant sur des joueurs issus de sa formation», indique le club valaisan dans son communiqué.
Bénie Traoré quitte Bâle pour la MLS
A Bâle depuis l'été 2024, Bénie Traoré va rejoindre le New York City FC en MLS, a annoncé le club lundi. L'ailier gauche de 23 ans a marqué 25 buts et délivré 15 passes décisives en 80 rencontres avec les Rhénans.
Traoré a signé un contrat jusqu'à la saison 2029/30 avec une option pour une saison supplémentaire avec la franchise new-yorkaise.