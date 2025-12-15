Leverkusen défend Xabi Alonso et critique le Real Madrid

Le Bayer Leverkusen critique la gestion de Xabi Alonso par le Real Madrid. Fernando Carro, directeur général du club allemand, dénonce le manque de soutien envers l'entraîneur espagnol de 44 ans.

Blick Sport

Xabi Alonso, 44 ans, se retrouve sous le feu des projecteurs au Real Madrid. Mais son ancien club, le Bayer Leverkusen, n’a pas hésité à critiquer publiquement la manière dont le club espagnol gère la situation de son entraîneur. Fernando Carro, directeur général de Leverkusen, a exprimé son mécontentement dans une interview accordée à Sky Germany, pointant un manque de soutien pour Alonso dans son nouveau rôle.

Une victoire mitigée

Le Real Madrid a remporté une victoire difficile 2-1 contre Alavés lors de son dernier déplacement. Malgré ce succès, le poste d’entraîneur de Xabi Alonso reste incertain. Arrivé cet été en provenance de Leverkusen, l’Espagnol n’a pas connu un début de saison idéal avec les «Merengues». Des rumeurs circulent déjà sur un possible changement de direction au sein du club, tandis que la direction madrilène n’a pas commenté ces spéculations.

Carro dénonce l’isolement d’Alonso

Fernando Carro, qui entretient toujours une relation amicale avec Alonso, a critiqué la gestion de la situation par le président du Real, Florentino Pérez. Selon lui, Alonso a été injustement pointé du doigt pour les résultats mitigés de l’équipe: «Si le président dit qu’un entraîneur est un mal nécessaire, que l’entraîneur est laissé seul pour se battre et qu’il reçoit toujours les critiques, alors la situation est bien différente de ce qu’il a vécu au Bayer Leverkusen, où nous tirions tous dans la même direction», a-t-il expliqué.

Malgré ces critiques, Carro a tenu à rassurer: Xabi Alonso, tout comme Florian Wirtz, ancien joueur du Bayer transféré à Liverpool cet été, serait toujours le bienvenu à Leverkusen. «La porte est ouverte. S’ils souhaitent revenir, ils peuvent le faire à tout moment», a-t-il ajouté.