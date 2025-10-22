Face aux protestations, la Liga annoncé que le duel entre Villarreal et le FC Barcelone ne se sera pas délocalisé. Tous les joueurs avaient refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier.

Finalement, le match entre le Barca et Villarreal ne se jouera pas à Miami

Le Néerlandais Frenkie de Jong faisait partie des joueurs qui critiquaient cette délocalisation. Photo: Getty Images

Sous pression depuis plusieurs semaines, la Ligue de football espagnole a annoncé mardi soir qu'elle renonçait à délocaliser le match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami, aux Etats-Unis. «La Liga souhaite informer qu'à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d'annuler l'événement en raison de l'incertitude générée ces dernières semaines en Espagne», écrit la Liga dans un communiqué.

L'instance dit «regretter» de ne pas pouvoir saisir «cette opportunité historique» d'organiser un match de championnat à l'étranger pour la première fois. Le Barça a réagi dans la soirée, assurant «respecter» la décision d'annuler la rencontre, déplorant «l'occasion manquée de développer l'image de la compétition sur un marché stratégique» et «capable de générer des ressources au bénéfice de tous».

Javier Tebas tacle le Real

L'entraîneur de Villarreal Marcelino, interrogé après le match de Ligue des champions contre Manchester City (0-2), a lui considéré que l'annonce de la Liga, effectuée à la mi-temps du match, était «un manque de respect envers les dirigeants, le club, les joueurs et les supporters». Cette initiative avait été unanimement dénoncée par les clubs espagnols ces derniers jours, le Real Madrid en tête, mais aussi par des joueurs barcelonais, dont le Néerlandais Frenkie de Jong.

A l'appel du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), toutes les équipes de Liga ont refusé de disputer les premières secondes de leurs matchs le week-end dernier, pour protester contre ce projet. La pression s'était accentuée ces dernières heures, suite notamment aux déclarations des joueurs du Real Thibaut Courtois et Dani Carvajal, assurant que la tenue de ce match aux Etats-Unis aurait «faussé la compétition» et avantagé le Barça.

«On fait appel à "l'intégrité de la compétition" de la part de ceux qui remettent en question cette même intégrité depuis des années, en faisant pression sur les arbitres, les dirigeants, en construisant des récits déformés ou en utilisant la pression politique et médiatique comme outil sportif», regrette Javier Tebas, président de la Liga, sans explicitement désigner le club merengue.

L'UEFA avait donné son feu vert

Les premiers billets pour la rencontre, qui devait se jouer le 20 décembre prochain au Hard Rock Stadium, auraient dû être disponibles en fin d'après-midi, mais les préventes ont été «reportées» indéfiniment compte tenu du contexte en Espagne.

L'UEFA, tout en déclarant être dans l'idée «opposée» à la délocalisation de match de championnats, avait autorisé la Liga et la Serie A à organiser Villarreal-FC Barcelone à Miami et AC Milan-Côme en Australie, provoquant l'opposition de nombreux clubs et groupes de supporters en Europe.

Le match devrait finalement se jouer au stade de la Ceramica, l'enceinte habituelle de Villarreal, le 21 décembre.