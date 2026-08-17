Servette Chênois entame parfaitement son championnat

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

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Le match de la semaine

Au Letzigrund, le FC Zurich et le FC Lucerne se sont livré une véritable bataille ce week-end. Les Zurichoises ont perdu leur avantage à deux reprises, avant que Kim Dubs, en inscrivant son deuxième but de la partie, n’offre au FCZ la victoire à ses couleurs 3-2. Le FC Zurich partage la tête de la Women's Super League avec le FC Bâle et GC. Les trois équipes ont fait un carton plein après deux journées.

Le but de la journée

Les championnes en titre de Servette Chênois ont commencé leur championnat par une victoire convaincante 3-0 à domicile contre Aarau, après leur campagne européenne.

La nouvelle recrue Meriame Terchoun a joué un grand rôle. Elle a donné l’avantage aux Genevoises et ouvert la voie. A la suite d’un dégagement de la défenseuse adverse, la joueuse de 30 ans a exercé une bonne pression sur la gardienne et a réussi à placer son pied au bon moment pour détourner le ballon avec roublardise. Arrivée cet été en provenance de Dijon, Terchoun a inscrit son premier but depuis son retour.

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La prochaine journée

La troisième journée se disputera les 28 et 29 août. L’affiche principale aura lieu samedi après-midi à Genève, où Servette, champion en titre, recevra Bâle, toujours invaincu. Lucerne ouvrira la journée vendredi soir contre St-Gall. Le leader, GC, se déplacera samedi à Yverdon, tandis qu'YB tentera de décrocher ses premiers points lors de leur deuxième match, face à Rapperswil-Jona.

Les Suissesses de l’étranger

La grande majorité des équipes européennes sont encore en phase de préparation. Pas la Norvège. En Toppserien, Naina Inauen et le Vålerenga ont remporté une victoire facile 4-1 à l’extérieur contre la lanterne rouge Bodø/Glimt. Inauen est entrée en jeu à la 62e et a marqué le 4-1 à la 86e.

Pour la joueuse de 25 ans, il s’agit déjà de son cinquième but de la saison avec l’actuel quatrième du championnat norvégien. La milieu de terrain, parfois convoquée par Pia Sundhage mais jamais utilisée, pourrait ainsi à nouveau attirer l’attention du sélectionneur national Rafel Navarro.